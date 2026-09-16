Rechazan el concurso preventivo de MotorSport y avanza la causa penal por estafa

El juez Mauro Bonato rechazó la apertura del concurso preventivo de MotorSport, la agencia ubicada en San Martín al 2600 de Rosario que había entrado en cesación de pagos. El pedido había sido presentado por los titulares de la firma a través del abogado Carlos Varela.

En la resolución, el juzgado detectó “graves y generalizadas deficiencias” en la documentación presentada por la empresa. Entre ellas, señaló “la ausencia absoluta de fechas de vencimiento en la totalidad de las obligaciones”.

También marcó la falta de soporte documental en más de un tercio de la nómina y contradicciones numéricas con el pasivo denunciado. Esas observaciones fueron determinantes para rechazar la apertura del concurso preventivo solicitado por la firma.

La decisión deja planteado el avance de la causa en la Justicia penal, donde ya se acumulan más de 40 denuncias por presunta estafa vinculadas con MotorSport.