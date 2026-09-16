Rechazan el concurso preventivo de MotorSport y avanza la causa penal por estafa
La resolución cuestionó la documentación presentada y se conocieron más de 40 denuncias penales por presunta estafa.
16/09/2026 | 13:51Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Rosario Motorsport, ubicada en San Martín al 2600.
El juez Mauro Bonato rechazó la apertura del concurso preventivo de MotorSport, la agencia ubicada en San Martín al 2600 de Rosario que había entrado en cesación de pagos. El pedido había sido presentado por los titulares de la firma a través del abogado Carlos Varela.
En la resolución, el juzgado detectó “graves y generalizadas deficiencias” en la documentación presentada por la empresa. Entre ellas, señaló “la ausencia absoluta de fechas de vencimiento en la totalidad de las obligaciones”.
También marcó la falta de soporte documental en más de un tercio de la nómina y contradicciones numéricas con el pasivo denunciado. Esas observaciones fueron determinantes para rechazar la apertura del concurso preventivo solicitado por la firma.
La decisión deja planteado el avance de la causa en la Justicia penal, donde ya se acumulan más de 40 denuncias por presunta estafa vinculadas con MotorSport.
Lectura rápida
¿Quién rechazó el concurso preventivo de MotorSport? El juez Mauro Bonato rechazó la apertura del concurso preventivo.
¿Dónde se encuentra MotorSport? La agencia está ubicada en San Martín al 2600 de Rosario.
¿Por qué se rechazó el concurso preventivo? Se detectaron “graves y generalizadas deficiencias” en la documentación presentada por la empresa.
¿Qué falta en la documentación de MotorSport? Se observó la ausencia absoluta de fechas de vencimiento en las obligaciones y falta de soporte documental.
¿Cuántas denuncias hay contra MotorSport? Hay más de 40 denuncias por presunta estafa vinculadas con la empresa en la Justicia penal.