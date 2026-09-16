FOTO: El XXIX Congreso Argentino de Salud se enfocará en la sostenibilidad y la innovación del sistema sanitario

La Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) ha anunciado la realización del XXIX Congreso Argentino de Salud para el próximo 1° de octubre, un evento que reunirá a autoridades, especialistas e instituciones con el objetivo de analizar las transformaciones estructurales que enfrenta el sistema sanitario.

Este congreso se llevará a cabo en el hotel Marriott Buenos Aires Downtown, bajo la temática "Futuro Sanitario: Innovación, Inteligencia y Sostenibilidad".

En un contexto de rápido avance científico y tecnológico, la jornada se centrará en cómo integrar estas herramientas de manera responsable y sostenible, considerando sus implicancias económicas, institucionales, éticas y sociales.

A través de mesas de diálogo dinámicas, se abordarán temas clave para la actualidad sanitaria.

Entre los temas destacados se encuentran el papel de los profesionales médicos, la situación crítica del sector prestador y el rol del sindicalismo en el contexto económico actual; la evolución y uso de la Inteligencia Artificial Generativa en medicina, así como el análisis de nuevas amenazas y oportunidades, la judicialización de la salud, las reformas urgentes a la legislación sanitaria y la creación de un nuevo contrato social que contemple expectativas, recursos y responsabilidades.

También se discutirá la gestión de la cobertura, incluyendo el rol del sector público en la atención de los usuarios de la Seguridad Social y Empresas de Medicina Prepaga (EMP).

Desde ACAMI, presidida por Héctor Santander y vicepresidida por Hugo Magonza, se destacó que esta edición busca ir "más allá de la coyuntura para ofrecer respuestas colectivas orientadas a fortalecer un modelo sanitario más eficiente, equitativo y centrado en las personas".

La Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) es reconocida como la primera Cámara Argentina de Prestadores y Financiadores sin fines de lucro del sector salud, fundada en 1997. Su objetivo ha sido siempre participar y proponer la construcción de un sistema de salud universal, solidario, equitativo y eficiente.

Las instituciones que forman parte de ACAMI, muchas de ellas con más de un siglo de trayectoria, son líderes en el sector salud gracias a su excelencia en la prestación de servicios médicos. Estas organizaciones se sustentan en la investigación y desarrollo, la formación de talento humano y su compromiso con la comunidad.