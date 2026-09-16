Robert Rodríguez, fundador de Agroads: "Si no agregamos valor, no existimos"

La historia de Agroads comenzó en 2005, cuando la idea de hacer negocios vinculados al campo a través de internet todavía generaba dudas. Dos décadas después, la plataforma fundada por Robert Rodríguez se convirtió en uno de los principales espacios digitales de agronegocios de Argentina, con unos 15 millones de visitas anuales.

Rodríguez recordó que, en los comienzos, describían el proyecto como “el Mercado Libre del agro”, una manera sencilla de explicar una plataforma que buscaba digitalizar la oferta y la demanda del sector agropecuario.

“Cuando arrancamos por allá en 2005 decíamos que era como el Mercado Libre del agro”, contó en diálogo con Cadena 3.

Del concesionario cercano al celular

La transformación que produjo internet en el sector agropecuario modificó la manera en que los productores buscan maquinaria, campos y otros productos.

Rodríguez explicó que hoy un productor puede ingresar desde su teléfono y comparar miles de alternativas. Como ejemplo, mencionó que en Agroads pueden encontrarse alrededor de 5.500 tractores, nuevos y usados, que pueden filtrarse por características como potencia, marca o ubicación.

“Es algo que empodera al productor, al chico, al mediano, que está buscando precios y condiciones comerciales”, explicó.

Según el empresario, antes un productor que quería comprar maquinaria tenía como referencia principal la oferta disponible en las concesionarias de su zona. La digitalización amplió ese universo y permitió acceder rápidamente a propuestas de distintos puntos del país.

Una herramienta especialmente útil para pequeños y medianos productores

Rodríguez remarcó que el universo de productores agropecuarios es mucho más amplio que el de los grandes establecimientos.

“Grandes productores hay, pero son al final la minoría. Después tenés un montón de productores medianos y chicos”, señaló.

En ese segmento, sostuvo, las plataformas digitales adquieren particular importancia porque permiten comparar precios y alternativas antes de tomar una decisión.

El empresario aseguró que una de las mayores satisfacciones de su trayectoria es escuchar historias de productores que encontraron una máquina, lograron mejores condiciones y pudieron dar un salto en su actividad.

“Siempre estamos pensando en qué más podemos darle al productor para que pueda tomar mejores decisiones”, afirmó.

“Las crisis ajustan”

Rodríguez también analizó cómo los cambios económicos modifican el comportamiento de quienes producen.

A su entender, cuando los márgenes se reducen, los productores tienden a buscar más alternativas antes de concretar una operación.

“Las crisis por ahí hacen eso: ajustan. Antes se le compraba a lo mejor al 100% por confianza y hoy se para, voy y miro más opciones porque tal vez ya el margen es más chico”, explicó.

En ese sentido, aseguró que el movimiento de la plataforma funciona incluso como un termómetro de la actividad. Cuando cambian las condiciones climáticas, por ejemplo, también se modifica el tráfico del sitio.

“Cuando llueve el productor se pone contento y se ilusiona y sale a buscar opciones para renovar maquinaria, para buscar un campo, un equipamiento”, relató.

Una empresa nacida en el interior

Rodríguez destacó además el origen de Agroads y su vínculo con el interior productivo. Tras la pandemia, él y su familia se instalaron en Susana, una pequeña localidad ubicada cerca de Rafaela, Santa Fe.

“Siempre hemos preferido tener una vida de libertad”, contó, y resaltó la cultura emprendedora que, según considera, caracteriza a la región.

Para el fundador de Agroads, la competencia también fue un estímulo para mejorar el servicio.

“Hemos competido con algunos actores que realmente nos han sacado lo mejor al final del día”, sostuvo.

La lógica, resumió, es sencilla: “Si no agregamos valor, no existimos”.

El modelo de negocio de Agroads

La plataforma permite que los productores accedan gratuitamente a la información disponible. El modelo comercial se sostiene a partir de las empresas que buscan promocionar sus productos y llegar a potenciales clientes en todo el país.

“Para nosotros el productor no paga nada, el productor accede a la información”, explicó Rodríguez.

Los clientes son principalmente fabricantes, concesionarios y distribuidores que utilizan la plataforma para exhibir su oferta.

En sus 20 años, Agroads atravesó la evolución de internet, las redes sociales, WhatsApp y las nuevas herramientas de inteligencia artificial, en un proceso que Rodríguez definió como “muy cambiante, vertiginoso” y, al mismo tiempo, atrapante.

Una Argentina posible desde el interior

Hacia el final de la entrevista, Rodríguez fue consultado sobre el potencial del país y la necesidad de generar espacios para que empresarios y emprendedores puedan compartir experiencias.

El fundador de Agroads y cofundador de Club PYXO sostuvo que es necesario construir ámbitos donde las personas puedan encontrarse, compartir problemas y pensar soluciones.

“Hay que generar esos espacios de pensar lo posible y no de pensar todo lo malo que hay o el reclamo, la queja”, afirmó.

En esa línea, planteó la importancia de que empresarios y emprendedores trabajen para transformar los recursos argentinos en productos con mayor valor agregado.

“La única meta es el orgullo de agregar valor a nuestra propia esencia natural”, resumió.

La historia de Agroads nació hace dos décadas en el interior y acompañó una transformación profunda del vínculo entre el campo y la tecnología. Para Rodríguez, el desafío hacia adelante pasa por seguir utilizando esas herramientas para ampliar oportunidades y ayudar a que productores y empresas puedan tomar mejores decisiones.

Entrevista de Juan Basso y Guille López.