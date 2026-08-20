Expertos se reúnen para abordar el control de malezas en la agricultura

FOTO: Las malezas tienen su congreso argentino en Córdoba, este 2 y 3 de septiembre

El quinto Congreso Argentino de Malezas, organizado por la Asociación Argentina de Ciencias de las Malezas (ASACIM), se realizará los próximos 2 y 3 de septiembre en Córdoba, en el Hotel Quinto Centenario.

El evento reunirá a investigadores, productores y representantes de la industria para discutir sobre el control de malezas, un tema crucial para el sector agropecuario. Para anotarse y reservar su lugar, hay que visitar el sitio del congreso.

Marcos Yannicari, presidente de ASACIM e investigador del CONICET, destacó en diálogo con El Campo Hoy que "el tema de las malezas es una preocupación constante dentro de las adversidades a las cuales hay que atender al momento de la producción". El congreso abordará distintos ejes, incluyendo la parte académica, productiva e industrial.

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Yannicari explicó que el congreso ofrece un espacio para el feedback entre académicos y productores, quienes están en contacto directo con la realidad del campo. "La industria también tiene su espacio dentro del congreso, ya que los problemas de malezas se manejan a partir de decisiones basadas en el uso de herbicidas", añadió.

Sobre los avances en el control de malezas, el experto mencionó que existen soluciones vinculadas a alternativas de control y estrategias no químicas. "Pensar en amaranthus, gramíneas de verano y crucíferas son algunos de los puntos más importantes que se abordarán desde la ciencia", afirmó.

En cuanto a la resistencia de las malezas, Yannicari señaló que "el avance ha sido importante" y que los productores ahora tienen una detección más temprana de los problemas, lo que permite actuar con celeridad. "Poder ganar tiempo con una detección temprana es un escenario auspicioso", aseguró el doctor del CONICET.

Asimismo, la incorporación de bioproductos se presenta como una nueva disciplina en el control de malezas. "El uso de biológicos es un avance significativo que tiene su espacio en el congreso, visto desde diferentes ángulos porque no hay soluciones en los extremos", comentó Yannicari.

Finalmente, el presidente de ASACIM concluyó que en la lucha entre malezas y ciencia, "las malezas siempre ganan", sugiriendo que la estrategia debe ser incluirlas en el equipo de trabajo para optimizar su control.