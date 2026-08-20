FOTO: Murió un hombre de 82 años mientras almorzaba en una tradicional pizzería porteña.

Un hombre de 82 años murió este jueves mientras almorzaba en la tradicional pizzería Güerrín, ubicada sobre la avenida Corrientes, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio ocurrió cerca de las 14.30, cuando otros clientes advirtieron que el hombre tenía dificultades para respirar y dieron aviso al 911.

Hasta el lugar, en la esquina de Corrientes y Uruguay, acudieron efectivos policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Los profesionales realizaron maniobras de estabilización y reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarle la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, el hombre falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. El personal médico que llegó en una ambulancia fue el encargado de constatar la muerte.

Cerraron la pizzería por el operativo

Tras el fallecimiento, los efectivos policiales solicitaron a los clientes que se encontraban dentro del local que se retiraran. Las puertas de Güerrín fueron cerradas mientras se llevaba adelante el procedimiento correspondiente.

El operativo incluyó el retiro del cuerpo y las pericias necesarias, además de las actuaciones judiciales destinadas a determinar las circunstancias del fallecimiento. También se dispuso la realización de una autopsia.

Güerrín, un clásico de Corrientes

La pizzería Güerrín es uno de los establecimientos gastronómicos más reconocidos de la avenida Corrientes y cuenta con más de 90 años de historia.

El tradicional local es conocido por sus pizzas al molde y porciones al paso y forma parte del circuito gastronómico y cultural del centro porteño.

Por su trayectoria, en 2011 fue declarado “Sitio de Interés Cultural” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El establecimiento se convirtió durante décadas en un punto de encuentro para quienes recorren la avenida Corrientes, especialmente durante las noches vinculadas con el teatro y otros espectáculos.