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Cerimedo llegó al tribunal en Bolivia y rompió en llanto: "Quiero ver a mis hijos"

El consultor argentino está detenido e investigado por el presunto intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller. Llegó con el rostro cubierto y evitó responder a los periodistas.

20/08/2026 | 18:48Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Fernando Cerimedo llegando al tribunal. (Foto: DTV)

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Fernando Cerimedo llegó este jueves a un tribunal de Bolivia, donde enfrenta una investigación por su presunta participación en el intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller. El consultor argentino se mostró conmocionado frente a las cámaras y, entre lágrimas, alcanzó a decir: “Quiero ver a mis hijos”.

Cerimedo, asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz y excolaborador de Javier Milei, se presentó con el rostro cubierto y no respondió las preguntas de los periodistas sobre las pruebas incorporadas a la causa.

La investigación busca determinar su eventual responsabilidad en el ataque contra Beller, quien fue baleada cuando salía de un hotel en Santa Cruz de la Sierra. La mujer sobrevivió luego de recibir tres disparos, mientras que los dos presuntos atacantes materiales permanecen prófugos.

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La evidencia que analiza la Justicia

Uno de los principales elementos bajo análisis son los datos extraídos de un teléfono celular secuestrado durante la investigación. Las pericias buscan determinar la autenticidad del material, el contexto de las conversaciones y la identidad de quienes participaron de esos intercambios.

Entre los mensajes que quedaron bajo la lupa aparece uno atribuido al dispositivo de Cerimedo, en el que se menciona a una persona llamada “Nadia” y se plantea: “O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer el trabajo?”

Sin embargo, el contenido todavía debe ser sometido a estudios forenses para establecer si el mensaje es auténtico, quién lo escribió, quién lo recibió y si la persona mencionada es efectivamente Beller.

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Por ese motivo, la hipótesis de una planificación del ataque y la eventual responsabilidad penal de Cerimedo continúan siendo materia de investigación judicial.

Cerimedo permanece detenido en Bolivia

La Fiscalía boliviana investiga al consultor argentino como presunto autor intelectual del ataque contra su expareja y solicitó que permanezca detenido preventivamente.

Este jueves, además, se suspendió la audiencia que debía avanzar sobre su situación procesal y la eventual prisión preventiva.

La Fiscalía pidió que, como medida cautelar, Cerimedo sea trasladado al centro penitenciario San Pedro de Chonchocoro, en La Paz, bajo el argumento de que se trata de un delito que no permitiría una medida diferente.

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El caso también generó repercusiones políticas en Bolivia debido al vínculo de Cerimedo con el presidente Rodrigo Paz. El Gobierno boliviano reconoció que el argentino colaboraba en tareas de comunicación digital, aunque aclaró que no ocupaba un cargo formal dentro de la administración.

Mientras tanto, la Justicia continúa con las pericias sobre los dispositivos secuestrados y con la recolección de pruebas para establecer qué participación tuvo cada uno de los involucrados en el ataque contra Beller.

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Lectura rápida

¿Quién es Fernando Cerimedo? Es un consultor argentino que enfrenta una investigación por su presunta participación en el intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller.

¿Qué ocurrió con Nadia Beller? Fue baleada cuando salía de un hotel en Santa Cruz de la Sierra, pero sobrevivió tras recibir tres disparos.

¿Dónde se encuentra Cerimedo actualmente? Permanece detenido en Bolivia, mientras la Fiscalía investiga su posible responsabilidad en el ataque.

¿Qué pruebas se están analizando? Se están examinando datos de un teléfono celular secuestrado, incluyendo mensajes que podrían estar relacionados con el ataque.

¿Cuál es la situación legal de Cerimedo? La Fiscalía boliviana solicitó su detención preventiva y pidió su traslado al centro penitenciario San Pedro de Chonchocoro en La Paz.

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