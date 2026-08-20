El parte médico confirmó que Nadia Beller recibió disparos y está embarazada

FOTO: Nadia Beller está internada en la clínica Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra.

El informe médico de la Clínica de las Américas de Santa Cruz de la Sierra confirmó que Nadia Beller sufrió heridas provocadas por disparos de arma de fuego, despejando así una de las principales dudas que habían surgido alrededor del ataque y contradiciendo la hipótesis de un supuesto “autoatentado” planteada por la defensa de Fernando Cerimedo.

El parte, firmado por el médico Paul Cardozo Gil, establece que la abogada de 33 años presentó “heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego” y detalla lesiones en el tórax, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo.

Además, debido a la gravedad de una fractura en uno de sus brazos, Beller debió ser sometida a una intervención de urgencia, durante la cual le colocaron una placa grande y clavos provisionales.

El documento médico fue difundido el miércoles por la noche y aporta un elemento objetivo a la investigación sobre el ataque ocurrido el lunes frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El parte médico contradice la versión de la defensa

Horas antes de que se conociera el informe, la defensa de Fernando Cerimedo, asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, había puesto en duda que Beller hubiera recibido los cuatro disparos que denunció.

“Ella habla, por ejemplo, de que recibió cuatro tiros. Pero en realidad, en la ambulancia se habló de dos: uno en el hombro derecho y otro en el izquierdo. Ella no tiene absolutamente ninguna prueba, son los dichos”, había señalado la abogada Margarita Arce a medios locales.

La documentación de la Clínica de las Américas contradice esa interpretación al consignar expresamente múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y lesiones en diferentes zonas del cuerpo.

El informe también señala que Beller fue atendida por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas de Ginecología, Cirugía de Tórax y Traumatología.

Durante la evaluación médica, además, se constató que cursa un embarazo de entre cuatro y seis semanas. Según el centro de salud, su alta médica está prevista dentro de un plazo de entre 24 y 48 horas.

El ataque y la acusación contra Cerimedo

Beller fue atacada el lunes por la noche en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Según la investigación, dos hombres vestidos como repartidores de comida se acercaron y dispararon contra ella, antes de robarle el celular y la cartera y escapar del lugar.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del ataque, mientras que hasta ahora la Policía no logró identificar ni detener a los autores materiales.

Desde la ambulancia, Beller señaló directamente a Fernando Cerimedo como supuesto responsable intelectual del ataque. La abogada sostuvo que el consultor argentino habría ordenado la agresión para silenciarla y evitar que revelara presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios del Gobierno boliviano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A partir de esa acusación, el asesor presidencial fue detenido durante la madrugada del martes en el aeropuerto de Viru Viru, cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires. Desde entonces permanece detenido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La Fiscalía lo imputó por tentativa de feminicidio y, en paralelo, abrió una investigación de oficio por un presunto caso de enriquecimiento ilícito, a partir de las declaraciones realizadas por Beller.

Cerimedo enfrenta este jueves una audiencia clave

El asesor del presidente Rodrigo Paz deberá comparecer este jueves ante la Justicia boliviana en una audiencia de medidas cautelares prevista para las 14:30, hora local.

La confirmación médica de las lesiones sufridas por Beller constituye uno de los elementos que ahora forman parte de la investigación, aunque todavía resta determinar quiénes fueron los autores materiales del ataque y, fundamentalmente, si existió una orden detrás de la agresión.

La abogada había señalado desde la clínica que Cerimedo tendría una fuerte influencia sobre el Gobierno y aseguró: “Aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sus acusaciones también generaron repercusiones políticas. Algunos legisladores de la oposición plantearon la creación de una comisión legislativa para investigar la presencia y el papel del consultor argentino en Bolivia.

La diputada opositora Adriana Jiménez sostuvo que se trata de cuestiones vinculadas con una posible injerencia de un extranjero en las políticas públicas y en asuntos de seguridad interna.

Desde el Gobierno boliviano, en tanto, garantizaron una investigación imparcial y ofrecieron protección policial a Beller. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que no tolerarán acusaciones infundadas y que las denuncias deberán ser investigadas por la Justicia.

Así, el parte de la Clínica de las Américas despejó una de las principales controversias surgidas tras el ataque: Beller efectivamente sufrió múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y necesitó una intervención quirúrgica de urgencia. La Justicia deberá determinar ahora quién ordenó el ataque y quiénes fueron sus ejecutores.