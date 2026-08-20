"No basta con la licencia": la oposición pide la exclusión de Ramón Flores por “indignidad”

La detención de José Villarreal, alias “El Hachazo”, no solo sacudió a Villa de María del Río Seco. También activó un pedido formal de exclusión en la Legislatura de Córdoba. El jefe del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, confirmó que ayer presentaron el requerimiento para apartar al legislador Ramón Flores bajo el artículo 99 de la Constitución provincial, que habla de “indignidad”.

Flores pidió licencia. Para la oposición, eso no alcanza. “Pedimos la exclusión del legislador producto de ya puro conocimiento de este hecho vergonzoso, vomitable, asqueroso, producto de este personaje José Villarreal… un puntero político del legislador Flores”, dijo Gvozdenovich.

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“No podemos mirar para otro lado”

Gvozdenovich fue contundente al describir el vínculo. Según el radical, Villarreal trabajó durante años en el campo de Flores y luego pasó a la Legislatura como asesor. Lo calificó de “violador serial”, “apretador” y “matón”.

“Teniendo un tipo del cual un violador serial trabaja no de ahora en la Legislatura, desde hace años en la forma privada en el campo y a su vez a través de cuando era intendente… nosotros no podemos mirar para otro lado”.

Insistió en que Flores no está imputado ni bajo investigación en la causa. Reconoció ese punto. Pero sostuvo que el solo hecho de haber sostenido durante años a una persona con esos antecedentes lo convierte en "cómplice" de la situación.

El artículo 99 y la estrategia

El pedido se basa en el artículo 99 de la Constitución de Córdoba, que permite la exclusión por indignidad. Como esta semana no hay sesión y se necesitan dos tercios, la oposición busca que el trámite avance por comisión.

Gvozdenovich fue claro: la licencia no resuelve el problema político ni institucional: “No basta con esta licencia”.

Controles y caudillismo

El radical también apuntó a las fallas de control dentro de la propia Legislatura. Reconoció que, tras el escándalo de la “empleada fantasma”, se mejoraron algunos mecanismos, pero el caso Villarreal demuestra que no fueron suficientes.

“Llamativamente el caso de Villarreal no había ningún control al respecto”, señaló.

Sobre si puede garantizar que en su propio bloque no exista ninguna situación similar, fue cauto: “No le puedo asegurar precisamente… hay que hacer un estricto control”.

Finalmente, describió a Flores como un “caudillo del norte” con fuerte poder territorial y posición económica consolidada, incluyendo un hotel. Dijo que esos liderazgos prolongados, cuando no hay límites de mandatos, generan espacios donde “están los abusos que se generan”.

Entrevista de Radioinforme 3.