Messi se despidió de la selección argentina en una noche llena de emociones y el país ya lo extraña

Fue en un amistoso que el equipo de Scaloni le ganó a Benín por 3-0 en el “Monumental”. Otamendi, que también jugó su último partido con la camiseta albiceleste, Nico Paz y el astro rosarino, de penal, anotaron los goles.