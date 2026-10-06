Messi se despidió de la selección argentina en una noche llena de emociones y el país ya lo extraña
Fue en un amistoso que el equipo de Scaloni le ganó a Benín por 3-0 en el “Monumental”. Otamendi, que también jugó su último partido con la camiseta albiceleste, Nico Paz y el astro rosarino, de penal, anotaron los goles.
06/10/2026 | 22:27Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Messi y los hinchas, unidos para siempre.
FOTO: Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.
FOTO: Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.
FOTO: Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.
En desarrollo.
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