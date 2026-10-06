Científicos del CERN capturan ondas de quarks en el plasma primordial del Big Bang

En los momentos más tempranos del universo, las temperaturas alcanzaron varios trillones de grados, creando una mezcla intensamente caliente de quarks y gluones. Estas partículas elementales se movieron a casi la velocidad de la luz en un estado de materia conocido como plasma de quark-gluón (QGP). Esta materia primordial existió durante solo unos pocos millonésimos de segundo antes de enfriarse rápidamente, permitiendo que los quarks y gluones se combinaran en protones, neutrones y otras partículas que hoy se encuentran en el universo.

En el CERN, los científicos están recreando el plasma de quark-gluón para investigar los ingredientes que llenaron el joven universo. Al colisionar iones pesados a casi la velocidad de la luz, los investigadores pueden separar brevemente quarks y gluones y producir pequeñas cantidades de la misma materia que existió durante los primeros microsegundos del universo.

Quarks generan ondas en el plasma primordial

Un equipo del CERN, liderado por físicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha encontrado evidencia clara de que los quarks generan ondas mientras viajan a través de este plasma, de manera similar a cómo un pato crea ondas al moverse en el agua. Las observaciones proporcionan la primera evidencia directa de que el plasma de quark-gluón responde a partículas de movimiento rápido como un fluido unificado, produciendo ondas, salpicaduras y movimientos circulares en lugar de comportarse simplemente como una colección de partículas que se dispersan independientemente.

"Ha sido un largo debate en nuestro campo sobre si el plasma debería responder a un quark", afirmó Yen-Jie Lee, profesor de física en el MIT. "Ahora vemos que el plasma es increíblemente denso, capaz de ralentizar un quark y producir salpicaduras y remolinos como un líquido. Así que el plasma de quark-gluón realmente es una sopa primordial".

Lee y sus colegas desarrollaron un nuevo método para detectar estas ondas de quark. Planean usar la técnica en datos adicionales de colisiones de partículas para buscar más ejemplos y estudiarlos en mayor detalle.

Al medir cuán grandes se vuelven las ondas, cuán rápido viajan, cuán lejos se extienden y cuánto tiempo tardan en desvanecerse, los científicos podrían determinar propiedades importantes del plasma de quark-gluón. Estas mediciones también podrían ofrecer pistas sobre cómo se comportó el plasma durante los primeros microsegundos después del inicio del universo.