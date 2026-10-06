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Nadie se quiso perder el último baile de Messi: Charly García, presente en el "Monumental"

El músico asistió al evento para presenciar el partido de despedida del jugador con la camiseta celeste y blanca.  

06/10/2026 | 21:28Redacción Cadena 3

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Charly García, presente en el Monumental.

FOTO: Charly García, presente en el Monumental.

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El Estadio Monumental se llenó de emociones en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. Charly García, reconocido músico argentino, asistió al evento para presenciar el último partido del jugador con la camiseta celeste y blanca. 

Las cámaras captaron al artista en uno de los palcos, donde mostró su devoción por Messi. Esta no fue la primera vez que García demostró su admiración por el futbolista. 

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Un año antes, en un partido contra Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas, el músico, quien se trasladaba en silla de ruedas, fue visto ingresando al vestuario de la Selección al final del encuentro para saludar a los jugadores. 

En esa ocasión, se tomó una fotografía que se volvió viral, simbolizando la unión entre el fútbol y el rock en Argentina. Messi, en redes sociales, dedicó un emotivo mensaje a García, diciendo: "¡Qué gran placer conocerte, maestro! ¡Sos enorme!", lo que provocó una ola de comentarios, entre ellos el de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, quien expresó su apoyo con emojis de corazones.

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Lectura rápida

¿Qué evento se describe? La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

¿Quién asistió al evento? Charly García, reconocido músico argentino.

¿Cuándo ocurrió el evento? En el último partido de Messi con la Selección argentina.

¿Dónde se llevó a cabo el evento? En el Estadio Monumental.

¿Por qué es significativo el evento? Marca la despedida de un ícono del fútbol argentino y la conexión entre el fútbol y el rock.

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