Las lágrimas de Scaloni mientras sonaba el himno en la despedida de Messi de la selección

En un emotivo momento, el director técnico, Lionel Scaloni mostró su profunda emoción al cantar el Himno Nacional Argentino frente a Benín y no lograr contener las lágrimas en un momento que quedará grabado en la memoria de los aficionados.

El himno fue interpretado por el excombatiente de la guerra de Malvinas, Fabio Santana, quien había anunciado su participación en redes sociales días antes. Su interpretación resonó en todo el estadio, lo que contribuyó a la atmósfera de celebración y respeto por la selección nacional.

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El entrenador campeón del mundo se quebró prácticamente desde que comenzó a sonar la canción patria en el estadio Monumental en el último partido de Messi.

Por su parte, el astro argentino intentó contener su llanto, pero la emoción fue demasiado fuerte. Al escuchar las estrofas de la canción patriótica, el astro rosarino no pudo cantar, abrumado por sus sentimientos. Con los ojos llenos de lágrimas, estuvo acompañado por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras las tribunas del Estadio Monumental vibraban con los cánticos de los hinchas.

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