Ronaldinho dedicó emotivo mensaje a Messi por su despedida de la Selección Argentina

Buenos Aires, 6 octubre (NA) - El ex futbolista Ronaldinho saludó a Lionel Messi en su cuenta de "X", en la previa al partido despedida con la Selección argentina. Ambos futbolistas compartieron equipo en el Barcelona de España, en los primeros pasos del astro argentino en el profesionalismo.

Ronaldinho, emblema de Brasil y campeón del mundo en 2002 con su seleccionado, expresó: "Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano. Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol. Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo".

Por otro lado, quien fue el mentor de Messi en sus primeros años en Barcelona, continuó: "Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo".

"Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre", finalizó "Dinho" en referencia al duro momento que vivió Messi tras perder a su padre después del Mundial.

Messi encaró su último partido en la Selección argentina con toda la emoción que significaba decirle adiós a una camiseta que representó durante más de dos décadas.

Tanto en el micro rumbo al Monumental como en el momento del himno, el futbolista del Inter Miami no pudo contener el llanto.

"Dino" no fue el único jugador en brindarle sus buenos deseos a Leo Messi en su última función con la "Albiceleste". Más temprano, Neymar (también compañero en Barcelona y Paris Saint Germain) había afirmado que "el mundo entero" agradecía lo que había hecho por el fútbol.