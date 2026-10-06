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“10”: los interminables aplausos para Messi de todo el estadio en el minuto sagrado

El partido ante Benín se frenó cuando iban 10 minutos para que el público ovacionara al capitán argentino. Video. 

06/10/2026 | 21:31Redacción Cadena 3

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Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.

FOTO: Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.

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El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, fue ovacionado este martes a la noche en su despedida del equipo nacional por la multitud que fue al estadio “Monumental”.

Cuando iban 10 minutos de juego, el partido ante Benín se detuvo para que los hinchas expresaran su reconocimiento y gratitud al astro rosarino.

En ese momento, sólo se escuchó en la cancha el sonido de interminables aplausos que bajaban desde las tribunas.

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Lectura rápida

¿Quién fue ovacionado en su despedida del equipo nacional?
El capitán de la selección argentina, Lionel Messi.

¿Cuándo ocurrió la ovación?
Este martes a la noche.

¿Dónde se llevó a cabo el evento?
En el estadio “Monumental”.

¿Qué sucedió durante el partido?
El partido ante Benín se detuvo para que los hinchas expresaran su reconocimiento.

¿Cómo reaccionó la multitud?
Se escucharon interminables aplausos desde las tribunas.

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