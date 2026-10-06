“10”: los interminables aplausos para Messi de todo el estadio en el minuto sagrado

FOTO: Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.

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El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, fue ovacionado este martes a la noche en su despedida del equipo nacional por la multitud que fue al estadio “Monumental”.

Cuando iban 10 minutos de juego, el partido ante Benín se detuvo para que los hinchas expresaran su reconocimiento y gratitud al astro rosarino.

En ese momento, sólo se escuchó en la cancha el sonido de interminables aplausos que bajaban desde las tribunas.

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