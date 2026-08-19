El legislador Ramón Flores pidió licencia en su banca por el caso del asesor detenido por abuso

El legislador provincial Ernesto Ramón Flores, del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, solicitó licencia en su cargo a partir de los hechos de público conocimiento que se encuentran bajo investigación judicial.

La causa en la que se investigan en Villa de María del Río Seco abuso sexual y grooming, con 11 detenidos, uno de ellos asesor legislativo, sigue escalando en la Unicameral.

En un comunicado, Flores explicó que tomó la decisión “ante la necesidad de que el proceso judicial en marcha pueda avanzar con absoluta libertad, sin interferencias y con las condiciones necesarias para conocer la verdad”

“Será la Justicia la que determine las responsabilidades individuales y llegue hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Sin embargo, consideró que en la función pública no alcanza con dar explicaciones. “Cuando existen dudas o sospechas, es necesario contribuir activamente para que puedan ser despejadas. Por eso tomo esta decisión. Porque considero que mi obligación institucional es facilitar el esclarecimiento y evitar que mi función pueda ser utilizada, por intereses también repudiables, como argumento para sembrar dudas sobre la investigación”, explicó.

Flores se refirió a los hechos como “particularmente dolorosos”, al involucrar a adolescentes, familias y comunidades de la región. En ese sentido, sostuvo que cualquier consideración política debe quedar en un segundo plano. “Lo primero son las víctimas, sus familias y el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad”, remarcó.

El legislador ratificó su compromiso con la comunidad de Río Seco, a la que representa desde hace años, y aseguró que ese compromiso hoy exige “actitudes claras antes que palabras”. Además, anunció que no participará de especulaciones ni de enfrentamientos políticos en torno a una situación de semejante gravedad.

“No todo puede convertirse en una disputa política. Hay hechos frente a los cuales corresponde actuar con prudencia, responsabilidad y respeto. Por eso solicito esta licencia. Para contribuir a que se conozca toda la verdad y para que la responsabilidad por este acto sea determinada por la Justicia”, concluyó.