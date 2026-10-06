Martes con cielo mayormente nublado y una jornada sin lluvias en Rosario
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones estables para hoy y un descenso de los registros durante los próximos días.
06/10/2026 | 06:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: A pesar del frío se espera un día soleado en Rosario.
Rosario amaneció este martes con 13 grados y cielo algo nublado, según el informe actualizado a las 6 del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad es del 87%, el viento sopla del este a 8 km/h y la visibilidad alcanza los 15 kilómetros.
Para hoy se espera una jornada mayormente nublada durante la mañana y parcialmente nublada por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima llegará a 24, con baja probabilidad de precipitaciones.
El pronóstico extendido anticipa un descenso de las temperaturas durante los próximos días: el miércoles y jueves tendrán máximas de 20 grados, mientras que viernes y sábado llegarán a 18. Para el domingo se prevé una máxima de 19 grados y para el lunes, de 18.
Lectura rápida
¿Cuál fue la temperatura en Rosario este martes? La temperatura fue de 13 grados.
¿Qué organismo emitió el informe del clima? El informe fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Qué se espera para la jornada de hoy? Se espera una jornada mayormente nublada en la mañana y parcialmente nublada por la tarde y noche.
¿Cuáles son las máximas de temperatura para los próximos días? Las máximas serán de 20 grados el miércoles y jueves, y de 18 grados el viernes y sábado.
¿Cómo será el clima el domingo y lunes? Se prevé una máxima de 19 grados para el domingo y de 18 grados para el lunes.