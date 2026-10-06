Martes con cielo mayormente nublado y una jornada sin lluvias en Rosario

FOTO: A pesar del frío se espera un día soleado en Rosario.

Rosario amaneció este martes con 13 grados y cielo algo nublado, según el informe actualizado a las 6 del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad es del 87%, el viento sopla del este a 8 km/h y la visibilidad alcanza los 15 kilómetros.

Para hoy se espera una jornada mayormente nublada durante la mañana y parcialmente nublada por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima llegará a 24, con baja probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico extendido anticipa un descenso de las temperaturas durante los próximos días: el miércoles y jueves tendrán máximas de 20 grados, mientras que viernes y sábado llegarán a 18. Para el domingo se prevé una máxima de 19 grados y para el lunes, de 18.