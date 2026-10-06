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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.

El sorteo número 5486 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el martes 6 de octubre a las 12:00, destacando el número 1019 en la cabeza, correspondiente a "A primera (Pescado)".

06/10/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 5486 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 1019, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pescado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1019
2° 5715
3° 0251
4° 2948
5° 1625
6° 9563
7° 1278
8° 0224
9° 6849
10° 8999
11° 9478
12° 3912
13° 9064
14° 8463
15° 9888
16° 0715
17° 1775
18° 8304
19° 8281
20° 6028

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5486 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 6 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1019, correspondiente a "A primera (Pescado)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.

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