Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.
El sorteo número 5486 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el martes 6 de octubre a las 12:00, destacando el número 1019 en la cabeza, correspondiente a "A primera (Pescado)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5486 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 1019, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pescado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1019
2° 5715
3° 0251
4° 2948
5° 1625
6° 9563
7° 1278
8° 0224
9° 6849
10° 8999
11° 9478
12° 3912
13° 9064
14° 8463
15° 9888
16° 0715
17° 1775
18° 8304
19° 8281
20° 6028
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5486 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 6 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1019, correspondiente a "A primera (Pescado)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.