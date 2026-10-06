Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.

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El número de sorteo 5486 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 1019, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pescado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1019

2° 5715

3° 0251

4° 2948

5° 1625

6° 9563

7° 1278

8° 0224

9° 6849

10° 8999

11° 9478

12° 3912

13° 9064

14° 8463

15° 9888

16° 0715

17° 1775

18° 8304

19° 8281

20° 6028