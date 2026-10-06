Pullaro confirmó el calendario electoral: listas en febrero, PASO en abril y generales en junio

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó este martes el esquema tentativo para el calendario electoral de 2027, que contempla la presentación de listas en febrero, las elecciones primarias en abril y los comicios generales municipales y provinciales en junio.

Pullaro explicó que las fechas todavía deben terminar de definirse en función de los feriados y los fines de semana largos. “Van a ser la presentación de listas en febrero, las primarias en abril y las elecciones generales municipales y provinciales en junio”, señaló.

El mandatario aclaró que el cronograma deberá ajustarse a los plazos establecidos por la legislación electoral para evitar que alguna instancia coincida con un feriado. “Se tiene que terminar de ver en función de los feriados, de los días y los plazos que marca la ley”, sostuvo, y remarcó que buscan que las jornadas electorales se desarrollen en fines de semana que favorezcan la participación.

En ese sentido, Pullaro vinculó la decisión con el nivel de ausentismo registrado en los comicios de 2025. “Intentaremos que la gente también se motive para poder ir a expresar su voto y sus sentimientos”, afirmó. El objetivo, según planteó, es evitar que la elección coincida con fines de semana largos y reducir el impacto que eso pueda tener sobre la concurrencia a las urnas.

Informe de Matías Arrieta.