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Clima

Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre, Salta presenta un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 13° y 25°. La humedad se mantiene en un 60% y el viento sopla a 3 m/s.

06/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Alertas

Actualmente no hay alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 23°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 23°. La humedad se sitúa en un 60%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste (270°). La presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para este martes 6 de octubre, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad, que se mantiene en un 60%, podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. No se prevén lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente nublado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Salta indica un aumento en las temperaturas. El miércoles 7 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 31°, con cielo despejado. Para el jueves 8, la mínima será de 15° y la máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 9, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 24°, con algunas nubes. El sábado 10, la mínima será de 13° y la máxima de 18°, con cielo cubierto. Finalmente, el domingo 11, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 23°, con cielos parcialmente nublados.

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