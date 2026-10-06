El desgarrador adiós de una madre tras la muerte de su bebé en un accidente en Ensenada
Yazmin Jaimon compartió su profundo dolor en Facebook tras la muerte de su hijo Tadeo Ledesma en un choque en Punta Lara. "Mami no estaba lista para esto", expresó con tristeza.
FOTO: El desgarrador adiós de una madre tras la muerte de su bebé en un accidente en Ensenada
Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- Yazmin Jaimon, madre de Tadeo Ledesma, el bebé de apenas 10 días que perdió la vida en un accidente ocurrido el domingo en el partido bonaerense de Punta Lara, compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook para despedir a su hijo: "Te arrancaron de mis brazos injustamente".
La joven, que viajaba en el Volkswagen UP rojo involucrado en el siniestro, expresó su tristeza y dolor por la pérdida del recién nacido: "Mi vida, mami no estaba lista para esto, te arrancaron de mis brazos injustamente... Mi loquito de la tetita, tengo el alma partida".
Asimismo, le pidió a Tadeo que "le dé fuerzas para seguir" ya que se siente "destruida" y añadió: "Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo".
Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Oscar Luciano Pacheco, el conductor de la camioneta Ford EcoSport, recuperó la libertad tras ser demorado durante algunas horas en Comisaría Segunda.
El choque también dejó como consecuencia a la hermana del bebé, una niña de 3 años, quien resultó herida y fue trasladada al Hospital de Niños. Así, a la acusación de homicidio culposo se le sumó el delito de lesiones culposas.
La causa penal se tramita en la Fiscalía de delitos culposos N.º 10 de La Plata, bajo la dirección de Carlos Vercellone.
Lectura rápida
¿Quién es Yazmin Jaimon?
Es la madre de Tadeo Ledesma, un bebé que falleció en un accidente de tránsito en Punta Lara.
¿Qué ocurrió en el accidente?
El bebé de 10 días murió tras un choque en el que su madre viajaba en un Volkswagen UP rojo.
¿Qué mensaje compartió Yazmin?
Expresó su dolor en Facebook diciendo: "Te arrancaron de mis brazos injustamente".
¿Qué pasó con el conductor del otro vehículo?
Oscar Luciano Pacheco, conductor de la Ford EcoSport, fue liberado tras ser demorado.
¿Cómo está la hermana del bebé?
La niña de 3 años resultó herida y fue trasladada al Hospital de Niños tras el accidente.
[Fuente: Noticias Argentinas]