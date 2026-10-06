FOTO: El desgarrador adiós de una madre tras la muerte de su bebé en un accidente en Ensenada

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- Yazmin Jaimon, madre de Tadeo Ledesma, el bebé de apenas 10 días que perdió la vida en un accidente ocurrido el domingo en el partido bonaerense de Punta Lara, compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook para despedir a su hijo: "Te arrancaron de mis brazos injustamente".

La joven, que viajaba en el Volkswagen UP rojo involucrado en el siniestro, expresó su tristeza y dolor por la pérdida del recién nacido: "Mi vida, mami no estaba lista para esto, te arrancaron de mis brazos injustamente... Mi loquito de la tetita, tengo el alma partida".

Asimismo, le pidió a Tadeo que "le dé fuerzas para seguir" ya que se siente "destruida" y añadió: "Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo".

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Oscar Luciano Pacheco, el conductor de la camioneta Ford EcoSport, recuperó la libertad tras ser demorado durante algunas horas en Comisaría Segunda.

El choque también dejó como consecuencia a la hermana del bebé, una niña de 3 años, quien resultó herida y fue trasladada al Hospital de Niños. Así, a la acusación de homicidio culposo se le sumó el delito de lesiones culposas.

La causa penal se tramita en la Fiscalía de delitos culposos N.º 10 de La Plata, bajo la dirección de Carlos Vercellone.