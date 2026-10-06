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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre, Santa Fe presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 13° y 25°. Se esperan cielos nublados y condiciones de viento moderado a lo largo del día.

06/10/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe se presenta con nubes sobre el cielo, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 61%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad que podría generar sensación de incomodidad en algunas horas del día. No se anticipan lluvias significativas, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Santa Fe mostrará variaciones. El miércoles 7 de octubre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El jueves 8 de octubre, la temperatura oscilará entre 15° y 20°, también con lluvias moderadas. Para el viernes 9 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras. El sábado 10 de octubre, el clima se mantendrá fresco, con mínimas de 11° y máximas de 20°, y cielos nublados. Finalmente, el domingo 11 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 23°, con cielos parcialmente nublados.

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