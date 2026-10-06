Rosario MotorSport: se entregó otro de los dueños y quedó detenido

Eduardo Escarcelo, uno de los socios de Rosario MotorSport, se presentó espontáneamente este martes en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que se ordenara su captura en el marco de la causa por presuntas estafas. El fiscal Iván Enríquez dispuso que permanezca detenido y será llevado a audiencia junto con su socio Juan Gabriel Alegre.

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La investigación acumula al menos 80 denuncias penales y distintas fuentes señalan que el número de damnificados podría superar el centenar. Los reclamos apuntan a operaciones de compraventa y consignación de vehículos en las que, según los denunciantes, entregaron autos y dinero pero no recibieron las unidades prometidas o el producido de las ventas.

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Alegre había sido detenido durante un procedimiento de la PDI realizado en Pellegrini al 800, por orden del fiscal. En tanto, Escarcelo permanecía con pedido de captura y declaración de rebeldía hasta que decidió presentarse ante los investigadores. Una mujer que también integra la firma continúa siendo buscada y fue declarada en rebeldía al no ser localizada.

La causa continúa bajo investigación del fiscal Enríquez y se espera que avance hacia las audiencias imputativas. El abogado Rodrigo Mazzucchini, representante de 12 denunciantes, había señalado que el perjuicio económico es difícil de precisar, pero lo calificó como “millonario en pesos y en dólares” y estimó que podría llegar a varios millones de dólares.