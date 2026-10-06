Rosario MotorSport: se entregó otro de los dueños y quedó detenido
El empresario se presentó de manera espontánea ante la PDI tras la orden de captura. La causa acumula al menos 80 denuncias y busca determinar el destino de los vehículos y el dinero de los clientes.
06/10/2026 | 13:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Eduardo Escarcelo, uno de los socios de Rosario MotorSport.
Eduardo Escarcelo, uno de los socios de Rosario MotorSport, se presentó espontáneamente este martes en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que se ordenara su captura en el marco de la causa por presuntas estafas. El fiscal Iván Enríquez dispuso que permanezca detenido y será llevado a audiencia junto con su socio Juan Gabriel Alegre.
/Inicio Código Embebido/
Judiciales. Causa contra Rosario MotorSport: "El monto es millonario en pesos y en dólares"
El abogado Rodrigo Mazzucchini, representante de 12 denunciantes, se refirió en Cadena 3 Rosario a la detención de uno de los socios y al avance de la investigación por las presuntas maniobras fraudulentas.
/Fin Código Embebido/
La investigación acumula al menos 80 denuncias penales y distintas fuentes señalan que el número de damnificados podría superar el centenar. Los reclamos apuntan a operaciones de compraventa y consignación de vehículos en las que, según los denunciantes, entregaron autos y dinero pero no recibieron las unidades prometidas o el producido de las ventas.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Alegre había sido detenido durante un procedimiento de la PDI realizado en Pellegrini al 800, por orden del fiscal. En tanto, Escarcelo permanecía con pedido de captura y declaración de rebeldía hasta que decidió presentarse ante los investigadores. Una mujer que también integra la firma continúa siendo buscada y fue declarada en rebeldía al no ser localizada.
La causa continúa bajo investigación del fiscal Enríquez y se espera que avance hacia las audiencias imputativas. El abogado Rodrigo Mazzucchini, representante de 12 denunciantes, había señalado que el perjuicio económico es difícil de precisar, pero lo calificó como “millonario en pesos y en dólares” y estimó que podría llegar a varios millones de dólares.
Lectura rápida
¿Quién se presentó en la PDI?
Eduardo Escarcelo se presentó espontáneamente en la sede de la PDI.
¿Cuántas denuncias hay en la investigación?
La investigación acumula al menos 80 denuncias penales.
¿Quién es el fiscal a cargo del caso?
El fiscal a cargo del caso es Iván Enríquez.
¿Dónde fue detenido Juan Gabriel Alegre?
Alegre fue detenido en Pellegrini al 800 durante un procedimiento de la PDI.
¿Qué estimación se hace del perjuicio económico?
El abogado Rodrigo Mazzucchini lo calificó como “millonario en pesos y en dólares”, estimando que podría llegar a varios millones de dólares.