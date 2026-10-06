Causa contra Rosario MotorSport: "El monto es millonario en pesos y en dólares"

La causa contra Rosario MotorSport avanzó con la detención de Juan Gabriel Alegre, uno de los socios de la firma, mientras la Justicia busca a los otros dos integrantes, un hombre y una mujer que son hermanos. El abogado Rodrigo Mazzucchini, que representa a 12 denunciantes, sostuvo que habían pedido la detención semanas atrás y consideró que la medida era esperable.

“Nosotros pedimos la detención hace un mes o hace tres semanas aproximadamente. No teníamos dudas que el doctor Enríquez iba a despachar la medida. Es un fiscal que trabaja bien, es muy meticuloso, no me sorprendió”, afirmó Mazzucchini en Cadena 3 Rosario.

Sobre el paradero de los otros dos socios, el abogado señaló que existen distintas versiones, pero aclaró que no cuenta con elementos para confirmar que hayan abandonado el país. “Sabemos que, por ejemplo, la semana anterior se vació absolutamente el local, pero no tengo ningún elemento para decir que estas personas están fuera del país o están a la vuelta de la esquina”, explicó.

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Mazzucchini indicó que su grupo presentó 12 denuncias y estimó que la cantidad total de damnificados podría superar el centenar. Sobre el perjuicio económico, sostuvo: “Es imposible estimar, pero un monto millonario en pesos y en dólares también, quizás millones de dólares. No me animo a decir la cifra, pero es enorme realmente.”

El abogado también cuestionó que la empresa se haya presentado en la Justicia Civil y Comercial por cesación de pagos mientras continuaba recibiendo vehículos. “30 millones de activos contra 2.000 de pasivos me parece que eso ya se llama o vaciamiento o una estafa. Son dos cosas, pero más o menos todo converge en lo mismo”, afirmó.

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Para Mazzucchini, los números de la firma permiten descartar que se trate simplemente de un mal negocio. “No tengo la menor duda, pero no lo digo yo, lo dicen ellos. Los números son imposibles de rebatir. Ante 30 millones de capital y 2.000 millones de pasivo, implica que uno empezó a tomar obligaciones sabiendo que no había manera de pagarlas”, sostuvo.

Respecto de las próximas instancias judiciales, el abogado anticipó que podría realizarse una audiencia imputativa después del asueto por el Día de la Virgen. “Vamos a solicitar medida cautelar al juez que corresponda y ahí avanzará”, señaló. Además, consideró que a Alegre “le conviene, obviamente, intentar buscar el máximo de reparación posible a las víctimas, porque entre mejor voluntad tenga, su situación procesal va a mejorar.”

Entrevista de Hernán Funes.