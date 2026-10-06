Caminar 20 minutos mejora la digestión: un alivio rápido para el estreñimiento

El estreñimiento es uno de los problemas digestivos más comunes, afectando a personas de todas las edades. Además de causar molestias como la hinchazón y la dificultad para evacuar, puede interferir con la vida diaria al aumentar el estrés y reducir la productividad. En casos persistentes, el estreñimiento puede acarrear complicaciones como hemorroides y problemas cardiovasculares.

A pesar de su prevalencia, el estreñimiento a menudo se ignora o se deja sin tratar hasta que los síntomas se vuelven difíciles de manejar. Por ello, resulta fundamental comprender mejor las causas de la función intestinal lenta y las estrategias que pueden ayudar a restaurar una digestión normal.

Cómo ayuda caminar al intestino

La actividad física es uno de los enfoques más simples recomendados para combatir el estreñimiento. Las personas que son más activas suelen tener una función intestinal más saludable, mientras que la inactividad prolongada se asocia con una digestión más lenta. Sin embargo, no se comprende del todo por qué el movimiento ayuda a mejorar la función intestinal. La mayoría de las investigaciones previas se centraron en los efectos del ejercicio regular durante períodos prolongados, mientras que se sabe menos sobre lo que ocurre en el sistema digestivo inmediatamente después de que una persona comienza a moverse.

Investigadores de la Universidad de Fujita se propusieron investigar qué tan rápido la actividad física puede influir en la motilidad intestinal en adultos sanos. En su estudio, publicado en Scientific Reports, utilizaron sonidos intestinales (SI) como una forma no invasiva de monitorear la actividad intestinal.

Los sonidos intestinales se producen a medida que el gas y los líquidos se mueven a través de los intestinos. Dado que estos movimientos están relacionados con las contracciones que propulsan el contenido digestivo, los sonidos pueden proporcionar pistas sobre la motilidad intestinal. Al grabarlos antes y después del ejercicio, los investigadores pudieron examinar cómo respondía rápidamente el sistema digestivo a la caminata.

Resultados tras una caminata de 20 minutos

El estudio incluyó a 21 adultos jóvenes sanos. Al inicio del experimento, cada participante permaneció en reposo mientras los investigadores registraron un minuto de sonidos intestinales en estado basal utilizando un estetoscopio electrónico y software avanzado de procesamiento de señales. Luego, los participantes caminaron en una caminadora durante 20 minutos a un ritmo cómodo. Tras la caminata, regresaron a una posición de reposo mientras se registraban los sonidos intestinales en varios momentos durante los siguientes 15 minutos.

La motilidad intestinal se evaluó mediante tres mediciones: el Índice de Sonido (IS), que mide la amplitud total de la actividad sonora; el porcentaje del tiempo de grabación durante el cual se detectaron sonidos intestinales; y el número de eventos sonoros individuales que ocurren por minuto.

La respuesta fue rápida. Dentro de uno a dos minutos después de que los participantes finalizaron la caminata, todas las mediciones aumentaron significativamente en comparación con sus niveles en reposo. La amplitud de los sonidos intestinales casi se duplicó, los sonidos estuvieron presentes en una mayor proporción de las grabaciones y el número de sonidos individuales por minuto también aumentó. Sin embargo, el efecto no duró mucho; los aumentos disminuyeron dentro de dos a tres minutos. Aun así, la rapidez de la respuesta mostró que incluso una actividad ligera puede producir un aumento inmediato y medible en la motilidad intestinal.

Posible explicación para el alivio del estreñimiento

Los hallazgos pueden ayudar a aclarar por qué a menudo se recomienda caminar a quienes enfrentan el estreñimiento. El profesor Yohei Otaka, autor principal del estudio, afirmó: "Caminar puede servir como una herramienta efectiva e inmediata para estimular la función intestinal. Los hallazgos también señalan mecanismos subyacentes potenciales, como cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo o reflejos desencadenados por las oscilaciones naturales del cuerpo durante el movimiento".

El sistema nervioso autónomo ayuda a regular muchas funciones automáticas en el cuerpo, incluida la digestión. El movimiento físico generado al caminar también podría contribuir al desencadenar reflejos que fomentan una mayor actividad intestinal.

El equipo de investigación también incluyó al profesor Shigeo Tanabe y a Kento Katagiri, quienes contribuyeron al diseño del estudio, análisis y preparación del manuscrito.

Los sonidos intestinales como herramienta de investigación

Más allá de los efectos del caminar, los hallazgos sugieren que el análisis de los sonidos intestinales podría convertirse en un método no invasivo útil para estudiar la función gastrointestinal y el estreñimiento. Dado que los sonidos intestinales pueden monitorearse sin procedimientos más invasivos, los investigadores podrían utilizar esta técnica para rastrear cambios a corto plazo en el movimiento intestinal y comprender mejor cómo diferentes comportamientos o tratamientos afectan el sistema digestivo.

En general, el estudio proporciona una visión más cercana de cómo puede responder rápidamente el intestino a la actividad física. La motilidad intestinal aumentó casi de inmediato después de una caminata de 20 minutos, ofreciendo una posible explicación biológica de por qué el movimiento puede ayudar a aliviar el estreñimiento. Los resultados también refuerzan un mensaje más amplio sobre la salud digestiva: incluso una actividad física relativamente ligera puede tener efectos en el intestino mucho antes de lo que se había reconocido previamente.