FOTO: Aníbal Lotocki declara por lesiones a cinco mujeres en un juicio que capta la atención pública

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- Aníbal Lotocki se presentará este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, donde deberá responder por lesiones graves presuntamente causadas a cinco mujeres.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la primera en declarar será Paola Auzmendi, quien se sentará ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo. Posteriormente, será el turno del acusado, Lotocki, para presentar su defensa.

Adicionalmente, el cirujano se enfrenta a una imputación por homicidio simple con dolo eventual en el caso de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que falleció el 15 de abril de 2021 tras someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito. En esta investigación, Lotocki ya había declarado anteriormente.

En el marco de este juicio, también están siendo juzgados otros profesionales de la salud. Entre ellos se encuentran el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Estos médicos, junto a Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del Centro Médico Conde, son acusados de ser responsables del homicidio de Zárate.

Además, Florencia Krzeczek enfrenta cargos por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para impedir que los investigadores pudieran localizarlo.