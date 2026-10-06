Pacharoni respaldó que la Policía labre multas y trabaje junto a los inspectores

El abogado especialista en seguridad vial Guillermo Pacharoni respaldó la propuesta de que la Policía de Córdoba coordine el tránsito durante la visita del papa León XIV y se pronunció a favor de que los efectivos puedan labrar infracciones también en situaciones cotidianas. Aclaró que esa función debería ejercerse en conjunto con los inspectores municipales, sin reemplazarlos.

En diálogo con Cadena 3, el experto analizó el planteo del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien anunció que solicitará al intendente Daniel Passerini un convenio especial para que la Policía asuma el control de los recorridos, perímetros y accesos vinculados con la visita papal.

Pacharoni consideró adecuada la coordinación policial ante un acontecimiento extraordinario que concentrará una multitud. Explicó que la circulación forma parte de la seguridad y que ambos aspectos deben abordarse de manera integrada.

"En situaciones extraordinarias, como la venida del Papa, entiendo que es correcto que la Policía esté coordinando la seguridad, que también tiene que ver con la circulación", sostuvo.

Más allá de ese operativo, propuso discutir una ampliación de las facultades policiales para intervenir ante determinadas infracciones. Señaló que ya había incorporado esa idea en un proyecto de reforma del Código de Tránsito presentado el año pasado, que también incluía cambios sobre el uso de las luces bajas, aunque la iniciativa referida a los policías no prosperó.

"No en reemplazo: coordinadamente, en conjunto. Se necesita más fiscalización", aclaró cuando le preguntaron si su propuesta suponía desplazar a los inspectores. Remarcó que la tarea de los agentes municipales es necesaria.

El especialista planteó que la intervención policial debería concentrarse especialmente en conductas que comprometen la vida. Mencionó como ejemplos el traslado de personas en la caja de una camioneta, los vehículos con más ocupantes de los permitidos y la circulación en moto sin casco.

"Cuando detenés a una persona en moto que va sin casco, lo que estás haciendo es salvarle la vida. No la estás multando solamente", expresó.

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En esa línea, reclamó reforzar la fiscalización de la velocidad, el alcohol al volante, el uso del cinturón de seguridad, el casco y los sistemas de retención infantil. También propuso sumar tecnología, controles electrónicos y herramientas digitales.

Pacharoni sostuvo que el objetivo debe ir más allá de confeccionar actas: los controles tienen que permitir detener las conductas peligrosas. Además, planteó que determinados casos deberían llegar a un fiscal y no quedar únicamente en el ámbito de un tribunal de faltas. En ese punto, mencionó la conducción alcoholizada y las carreras ilegales como situaciones sobre las que reclama una respuesta penal.

Respecto de la instrumentación, señaló que la ampliación de funciones podría establecerse mediante una ordenanza o una ley y que debería discutirse la articulación entre las autoridades involucradas. También reconoció que los policías necesitarían capacitación específica para gestionar, redirigir y ordenar el tránsito.

Durante la entrevista se mencionó el control policial que ya existe en la avenida Circunvalación. Pacharoni coincidió en que constituye un antecedente y sostuvo que la estructura jerárquica de la fuerza facilita la ejecución de instrucciones durante los operativos.

El abogado también rechazó que el riesgo de corrupción sea un argumento suficiente para descartar la propuesta. Afirmó que esas prácticas pueden aparecer en distintas instituciones y señaló que, según su conocimiento, hubo ciudadanos detenidos por intentar sobornar a efectivos de la Policía Caminera.

Consultado sobre experiencias similares en otras provincias, aclaró que no conocía en detalle el funcionamiento de las distintas fuerzas. Insistió, en cambio, en que el debate debe centrarse en mejorar la seguridad vial.

"Cuando una persona maneja haciendo zigzag o con una conducta imprudente por exceso de velocidad, nos pone en peligro a todos", advirtió. Para Pacharoni, esas acciones deben abordarse también desde la perspectiva de la seguridad pública.

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Entrevista de Sergio Suppo.