Volvió a su casa uno de los adolescentes que asaltó brutalmente a una mujer en Córdoba

Tres de los cuatro menores detenidos por el violento asalto a una jubilada de 69 años en barrio Mariano Fragueiro, en Córdoba, continúan alojados en Complejo Esperanza. Se trata de los adolescentes de 15, 16 y 17 años, imputados por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa. El niño de 12 años, que no tiene edad para ser punible, regresó con su familia.

La causa quedó a cargo del Juzgado Penal Juvenil de 4ª Nominación, encabezado por Nora Giraudo. Desde la Justicia confirmaron que los tres adolescentes permanecerán en el establecimiento dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

La situación del acusado de 15 años está alcanzada por el nuevo régimen penal juvenil, que estableció en 14 años la edad mínima de imputabilidad. La Ley 27.801 comprende a adolescentes desde esa edad hasta antes de cumplir los 18 años.

En cambio, el chico de 12 años quedó fuera del alcance punitivo de la norma y volvió con sus padres. De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas por Cadena 3, no se dispusieron otras medidas de intervención estatal en su caso.

La imposibilidad de aplicar una sanción penal no impide que los organismos de protección intervengan si advierten que un niño está en riesgo. Sin embargo, según la información de la Justicia provincial a la que accedió Cadena 3, eso no ocurrió en este episodio.

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Respecto de los otros tres adolescentes, podrían permanecer en Complejo Esperanza hasta un eventual juicio. Si fueran condenados, la Justicia deberá resolver las condiciones de cumplimiento de la pena y evaluar si corresponden alternativas previstas por el nuevo régimen.

Entre esas posibilidades están las medidas de reparación del daño y tratamientos fuera del establecimiento. Cualquier decisión dependerá del avance del proceso, los antecedentes y el contexto familiar y social de cada adolescente.

El asalto ocurrió durante la madrugada del jueves 1 de octubre en una vivienda de Ignacio Tolosa al 800. Rosa, la propietaria, dormía cuando los intrusos ingresaron, la golpearon, le cubrieron el rostro con una almohada y la amenazaron con un arma de fuego para exigirle dinero.

Los asaltantes habían bajado la llave térmica de la casa. La interrupción del suministro eléctrico generó una alerta en el sistema de alarma monitoreada, desde donde avisaron a la Policía.

Los efectivos llegaron mientras los sospechosos permanecían dentro de la vivienda y detuvieron a los cuatro. La intervención frustró el robo, por lo que la imputación de los tres adolescentes punibles quedó encuadrada en grado de tentativa.

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Informe de Juan Federico.