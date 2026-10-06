Persecución de madrugada: siete adolescentes iban en un auto con pedido de captura

Siete menores fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes tras una persecución que comenzó en Granadero Baigorria y terminó en Rosario. Los jóvenes, de entre 15 y 17 años, circulaban en un Ford Focus blanco que tenía un pedido de secuestro activo por un robo calificado.

El procedimiento ocurrió cerca de la 1.45 en la zona de Gaboto y Las Verbenas, cuando personal del Comando Radioeléctrico observó el vehículo y su conductor hizo caso omiso a las órdenes policiales, por lo que se inició una persecución con intervención de móviles de distintas jurisdicciones.

Durante el seguimiento, uno de los patrulleros quedó detenido en 21 de Septiembre y avenida San Martín debido a un desperfecto en un neumático delantero. La persecución continuó con otros dos móviles por distintas calles de Granadero Baigorria.

FOTO: Los menores fueron aprehendidos durante la madrugada.

El operativo terminó en avenida Eudoro Carrasco al 3200, en Rosario, donde fueron aprehendidos cinco varones y dos mujeres, todos menores de edad. En el lugar también fue secuestrado el Ford Focus blanco.

Al verificar la información del vehículo, los agentes constataron que tenía un pedido de secuestro activo desde el 5 de octubre de 2026, en el marco de una causa por robo calificado. Además, uno de los adolescentes tenía un pedido de paradero vigente.

Intervino la Fiscalía de Menores, a cargo de Romina Cocomazzi, que dispuso el traslado de las actuaciones a la Comisaría 16ª. Los siete menores fueron llevados previamente a Medicina Legal y luego trasladados a esa dependencia policial.