En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Persecución de madrugada: siete adolescentes iban en un auto con pedido de captura

El operativo comenzó cerca de la 1.45 en Granadero Baigorria y terminó en avenida Eudoro Carrasco al 3200. Entre los jovenes había uno con pedido de paradero vigent

06/10/2026 | 08:24Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los menores fueron aprehendidos durante la madrugada.

FOTO: Los menores fueron aprehendidos durante la madrugada.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Siete menores fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes tras una persecución que comenzó en Granadero Baigorria y terminó en Rosario. Los jóvenes, de entre 15 y 17 años, circulaban en un Ford Focus blanco que tenía un pedido de secuestro activo por un robo calificado.

El procedimiento ocurrió cerca de la 1.45 en la zona de Gaboto y Las Verbenas, cuando personal del Comando Radioeléctrico observó el vehículo y su conductor hizo caso omiso a las órdenes policiales, por lo que se inició una persecución con intervención de móviles de distintas jurisdicciones.

Durante el seguimiento, uno de los patrulleros quedó detenido en 21 de Septiembre y avenida San Martín debido a un desperfecto en un neumático delantero. La persecución continuó con otros dos móviles por distintas calles de Granadero Baigorria.

FOTO: Los menores fueron aprehendidos durante la madrugada.

El operativo terminó en avenida Eudoro Carrasco al 3200, en Rosario, donde fueron aprehendidos cinco varones y dos mujeres, todos menores de edad. En el lugar también fue secuestrado el Ford Focus blanco.

Al verificar la información del vehículo, los agentes constataron que tenía un pedido de secuestro activo desde el 5 de octubre de 2026, en el marco de una causa por robo calificado. Además, uno de los adolescentes tenía un pedido de paradero vigente.

Intervino la Fiscalía de Menores, a cargo de Romina Cocomazzi, que dispuso el traslado de las actuaciones a la Comisaría 16ª. Los siete menores fueron llevados previamente a Medicina Legal y luego trasladados a esa dependencia policial.

Lectura rápida

¿Cuántos menores fueron aprehendidos? Siete menores fueron aprehendidos.

¿Dónde comenzó la persecución? La persecución comenzó en Granadero Baigorria.

¿Qué vehículo estaban utilizando los menores? Estaban utilizando un Ford Focus blanco.

¿Quién intervino en el caso? Intervino la Fiscalía de Menores, a cargo de Romina Cocomazzi.

¿Qué ocurrió con uno de los patrulleros durante la persecución? Uno de los patrulleros quedó detenido debido a un desperfecto en un neumático delantero.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf