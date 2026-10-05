Rosario Central rescató un punto ante Banfield en su visita al sur bonaerense

En un partido lleno de emociones, Banfield no pudo mantener su ventaja y Rosario Central logró empatar 1 a 1 en el estadio Florencio Sola, correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro tuvo un desenlace dramático que dejó a los hinchas al borde de sus asientos.

El primer tiempo vio a Banfield tomando la delantera con un impresionante gol de Tomás Adoryan, quien a los 41 minutos sorprendió a todos con un disparo desde tres cuartos de cancha que se coló en el arco de Rosario Central. Con este tanto, el "Taladro" se fue al descanso con la ventaja que parecía sólida.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Rosario Central mostró su determinación y fue en busca del empate. A los 35 minutos del complemento, Giovanni Cantizano se convirtió en el héroe del "Canalla" al igualar el marcador, frustrando las esperanzas de Banfield de llevarse los tres puntos. A pesar de las oportunidades de ambos equipos, el resultado final fue un empate que dejó a Rosario Central en la tercera posición de la Zona B, a solo dos unidades del líder, Argentinos Juniors.

El partido se desarrolló en un ambiente tenso y competitivo, donde ambos conjuntos tuvieron sus momentos de dominio. Banfield tuvo varias chances claras de aumentar su ventaja, pero no logró concretarlas, lo que finalmente permitió a Rosario Central salir con un punto valioso.

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