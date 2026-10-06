Una nena de 5 años fue chocada por un menor en bici eléctrica: "Le produjo una lesión en su tobillo"
El hecho ocurrió en la ciudad de Funes. El adolescente fue trasladado a la comisaría y quedó nuevamente bajo el cuidado de su familia, mientras se aplican las nuevas normas de movilidad.
06/10/2026 | 08:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Bicicletas eléctricas.
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Audio. Una nena de 5 años fue chocada por un menor en bici eléctrica: "Le produjo una lesión en su tobillo"
Cadena 3 Rosario
Una niña de 5 años resultó lesionada luego de ser atropellada por una bicicleta eléctrica conducida por un adolescente de 14 años en la zona céntrica de Funes. El hecho ocurrió días atrás en Santa Fe y Pellegrini y derivó en la intervención de la Policía y las autoridades municipales.
El secretario de Control Urbano de Funes, Guillermo Ledesma, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que la menor “se escapa de la mano de sus padres y cruza la calle” y en ese momento fue impactada por el adolescente. “Sin querer la choca a esta nena y le produce una lesión en su tobillo derecho”, detalló.
Ledesma explicó que Funes cuenta con una normativa que diferencia los distintos tipos de vehículos eléctricos según sus características y potencia. “No todos estos artefactos eléctricos para desplazarse de uso personal tienen las mismas prestaciones”, señaló. En el caso de las bicicletas eléctricas asistidas, indicó que las que superan los 1.000 watts requieren una edad mínima de 18 años.
Según precisó el funcionario, la bicicleta utilizada por el adolescente era de las que funcionan mediante un motor que produce directamente el desplazamiento. Para este tipo de vehículos, además, se contemplan medidas de seguridad específicas. “Sí, licencia no, pero sí todas medidas de seguridad. Casco, obviamente tienen que circular por lugares adecuados”, explicó. También señaló que se exigirá un seguro ante eventuales accidentes.
Otro de los puntos que establece la nueva regulación es un límite de velocidad. Ledesma confirmó que, para las bicicletas eléctricas, “son 25 kilómetros por hora al máximo”. Además, explicó que existen vehículos que, aun estando por debajo de los 1.000 watts, pueden desarrollar velocidades superiores, por lo que se contemplarán restricciones una vez identificadas sus características.
La nueva ordenanza comenzará a regir en los próximos días y todavía debe ser reglamentada. Sobre una eventual sanción por el caso ocurrido, Ledesma aclaró que esa decisión corresponde a la jueza municipal de faltas. También confirmó que la familia del adolescente se puso a disposición y que el menor fue trasladado a la Comisaría 16ª, donde fue identificado y posteriormente restituido a su familia.
Entrevista de Hernán Funes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una niña de 5 años fue atropellada por una bicicleta eléctrica conducida por un adolescente de 14 años.
¿Quiénes están involucrados? La niña, el adolescente, el secretario de Control Urbano de Funes, Guillermo Ledesma, y la Policía.
¿Cuándo sucedió el accidente? El hecho ocurrió días atrás en Funes.
¿Dónde ocurrió el accidente? En la intersección de Santa Fe y Pellegrini en Funes.
¿Cómo se regula el uso de bicicletas eléctricas? Funes tiene una normativa que establece requisitos de edad, medidas de seguridad y límites de velocidad.
¿Por qué se requiere una normativa? Para garantizar la seguridad de los usuarios y regular el uso de vehículos eléctricos en la vía pública.