Un adolescente se fugó del Complejo Esperanza apenas tres horas después de ingresar

FOTO: La campera del menor que se fugó quedó colgada de un alambrado.

Un adolescente de 15 años escapó el sábado del Complejo Esperanza de Córdoba, apenas tres horas después de haber ingresado, y este lunes por la mañana continuaba sin ser recapturado. La fuga ocurrió alrededor de las 18, a plena luz del día, y motivó una investigación administrativa por posibles fallas en los controles internos y del perímetro.

Según fuentes del establecimiento y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) consultadas por Cadena 3, otros jóvenes alojados en el lugar ayudaron al adolescente a alcanzar un techo. Desde allí, corrió, se arrojó al suelo, atravesó un descampado y trepó el alambrado perimetral hasta pasar hacia el otro lado.

Su campera quedó enganchada en el tejido, cuya altura fue señalada en el informe como de unos siete metros. Una imagen del lugar muestra la prenda colgada de la estructura.

La secuencia puso bajo cuestionamiento la actuación de quienes debían custodiar el interior y los alrededores del complejo. De acuerdo con la información obtenida por Cadena 3, había tres puestos de guardia que no lograron advertir o impedir la evasión.

La cartera provincial de la que dependen la Senaf y el Complejo Esperanza confirmó la apertura de una investigación administrativa para determinar cómo ocurrió la fuga y establecer las eventuales responsabilidades. Entre las autoridades generó malestar que el adolescente pudiera recorrer tantos metros sin que se produjera una reacción a tiempo.

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El joven había sido detenido el sábado, acusado de ejercer violencia de género contra su novia, una joven mayor que él. Según las fuentes consultadas, ya tenía una orden de restricción de acercamiento y había continuado acosándola.

El adolescente registraba detenciones previas y que, antes del cambio en el régimen penal juvenil, recuperaba la libertad casi de inmediato por su edad. Su traslado al Complejo Esperanza se produjo en el marco de la nueva legislación, que comenzó a aplicarse en septiembre y alcanza a menores desde los 14 años.

El menor ya había estado alojado en el establecimiento por otros hechos de robo. Según pudo saber Cadena 3, el joven tiene problemas graves de conducta y consumo de sustancias.

Hasta este lunes por la mañana, el adolescente permanecía prófugo.

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Informe de Juan Federico.