Cadena 3 cumple 96 años: la historia de la red federal que revolucionó la radio argentina

CÓRDOBA. El 5 de octubre de 1930, apenas diez días después de la primera transmisión radial en el país y en medio del convulsionado escenario político marcado por el golpe contra Hipólito Yrigoyen, salió al aire por primera vez LV3 Radio Buenos Aires-Córdoba. Casi un siglo después, la emisora no solo celebra 96 años de aire continuo, sino que se consolidó como un fenómeno único en el mapa de medios del país: la única red radial de alcance nacional generada y conducida íntegramente desde el interior.

Aquel proyecto pionero que comenzó en un estudio de la avenida Vélez Sarsfield, frente al Teatro San Martín, dio paso a una potente estructura informativa que hoy retransmite su programación en más de 720 emisoras adherentes distribuidas por todo el territorio argentino, respaldada por mediciones internacionales como el Informe de Noticias Digitales del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, que la sitúa entre los medios más consultados del país.

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La casa del cuarteto, el folklore y los grandes hitos

La trayectoria de la emisora está entrelazada de manera directa con los hitos de la cultura nacional. El 4 de junio de 1943, en sus estudios de la calle San Martín 70, la pianista Leonor Marzano y el Cuarteto Leo interpretaron por primera vez el ritmo del "tunga-tunga", marcando el nacimiento del cuarteto cordobés, un género que con las décadas se convertiría en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

A esa matriz cultural se sumó su condición de "Casa de los Artistas", un escenario natural por el que pasaron referentes indiscutidos de la música y la cultura popular:

Música y cultura: Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Los Chalchaleros, Mercedes Sosa y el historiador Efraín Urbano Bischoff.

Periodismo y deportes: Víctor Brizuela, referente que transformó a Sucesos Deportivos en un clásico de la radiofonía nacional tras la cobertura de 11 mundiales de fútbol.

De LV3 a Cadena 3: la refundación federal

El cambio de escala definitivo comenzó en diciembre de 1990 con la privatización y el liderazgo editorial de Mario Pereyra y Rony Vargas al frente de Radiodifusora del Centro S.A. En 1997, la emisora dio un salto tecnológico decisivo al implementar la distribución satelital de su señal, un hito que dio origen formal a Cadena 3 Argentina.

Esa visión innovadora incluyó la llegada de Radio Popular en 1994, las primeras transmisiones digitales ISDN a mediados de los noventa y la diversificación de sus contenidos hacia el ecosistema digital, donde hoy lidera en plataformas de streaming, YouTube y consumo por internet.

De cara a su centenario en 2030, la emisora mantiene vigente la premisa formulada en sus inicios por el ingeniero Alberto Brouard de construir una comunicación con voz propia desde la provincia. "Lideramos porque somos el medio que más contenido federal informativo genera en la Argentina", sintetizó su presidente, Martín Defilippi, al definir la vigencia de una red que proyecta la actualidad nacional con impronta federal.