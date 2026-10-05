Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 5 de octubre

Este lunes 5 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra bajo un cielo con nubes cubiertas, lo que caracteriza el estado del tiempo actual. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se sitúa en 55%, lo que contribuye a una sensación de frescura en el ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el noroeste.

En cuanto a las temperaturas esperadas para hoy, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias significativas. La presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable.

El pronóstico extendido para los próximos días muestra un cambio en las condiciones climáticas. Para el martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielo mayormente nublado. Sin embargo, a partir del miércoles 7 de octubre, se prevén lluvias moderadas, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 17°. El jueves 8 y el viernes 9 de octubre continuarán las precipitaciones, con mínimas que rondarán los 12° y máximas de 16°.

En resumen, este lunes 5 de octubre se presenta como un día mayormente nublado y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los cambios en el clima para los próximos días, ya que se anticipan lluvias que podrían afectar la rutina diaria de los porteños.