En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 5 de octubre

Este lunes 5 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 12° y 21°. Se espera una jornada tranquila en cuanto a precipitaciones.

05/10/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 5 de octubre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 5 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este lunes 5 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra bajo un cielo con nubes cubiertas, lo que caracteriza el estado del tiempo actual. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se sitúa en 55%, lo que contribuye a una sensación de frescura en el ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el noroeste.

En cuanto a las temperaturas esperadas para hoy, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias significativas. La presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable.

El pronóstico extendido para los próximos días muestra un cambio en las condiciones climáticas. Para el martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielo mayormente nublado. Sin embargo, a partir del miércoles 7 de octubre, se prevén lluvias moderadas, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 17°. El jueves 8 y el viernes 9 de octubre continuarán las precipitaciones, con mínimas que rondarán los 12° y máximas de 16°.

En resumen, este lunes 5 de octubre se presenta como un día mayormente nublado y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los cambios en el clima para los próximos días, ya que se anticipan lluvias que podrían afectar la rutina diaria de los porteños.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf