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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 5 de octubre

Este lunes 5 de octubre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilan entre 12° y 23°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves. Conocé el pronóstico extendido.

05/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 5 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 43%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5.66 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica se encuentra en 1015 hPa.

El clima hoy lunes 5 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas se caracterizan por un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento continuará soplando de manera suave, contribuyendo a un ambiente confortable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentan variaciones en el clima. Para mañana, martes 6 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 25°, con cielo cubierto. El miércoles 7 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 26°, con probabilidad de lluvias moderadas. El jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 16°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 9 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado.

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