Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 5 de octubre

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El clima hoy lunes 5 de octubre

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.En este momento, el estado del cielo enmuestra, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 43%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5.66 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica se encuentra en 1015 hPa.Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas se caracterizan por un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento continuará soplando de manera suave, contribuyendo a un ambiente confortable.Los próximos días enpresentan variaciones en el clima. Para mañana, martes 6 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 25°, con cielo cubierto. El miércoles 7 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 26°, con probabilidad de lluvias moderadas. El jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 16°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 9 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado.