Una policía le salvó la vida a un bebé de un año que se había atragantado

FOTO: La subinspectora Vanesa Sánchez tomó al bebé y comenzó a realizar maniobras de Heimlich.

Una agente de la Policía de Acción Táctica asistió a un bebé de un año que tenía dificultades para respirar luego de atragantarse. El hecho ocurrió este domingo por la tarde, en la zona de Colectora Este y Gutiérrez, en Rosario.

El personal policial se encontraba realizando tareas de control cuando los padres del niño detuvieron la marcha del móvil y pidieron ayuda. La subinspectora Vanesa Sánchez tomó al bebé y comenzó a realizar maniobras de Heimlich, mientras sus compañeros dispusieron el traslado inmediato junto a su madre al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Una vez en el centro de salud, el menor fue examinado por un médico, quien diagnosticó un cuadro de atragantamiento. El bebé quedó en observación y, posteriormente, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 15ª, donde quedó a cargo del sumariante de turno.