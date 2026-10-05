En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Una policía le salvó la vida a un bebé de un año que se había atragantado

La subinspectora Vanesa Sánchez realizó maniobras de Heimlich y luego trasladaron al menor junto a su madre al Hospital Vilela, donde quedó en observación.

05/10/2026 | 12:03Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La subinspectora Vanesa Sánchez tomó al bebé y comenzó a realizar maniobras de Heimlich.

FOTO: La subinspectora Vanesa Sánchez tomó al bebé y comenzó a realizar maniobras de Heimlich.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Una agente de la Policía de Acción Táctica asistió a un bebé de un año que tenía dificultades para respirar luego de atragantarse. El hecho ocurrió este domingo por la tarde, en la zona de Colectora Este y Gutiérrez, en Rosario.

El personal policial se encontraba realizando tareas de control cuando los padres del niño detuvieron la marcha del móvil y pidieron ayuda. La subinspectora Vanesa Sánchez tomó al bebé y comenzó a realizar maniobras de Heimlich, mientras sus compañeros dispusieron el traslado inmediato junto a su madre al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Una vez en el centro de salud, el menor fue examinado por un médico, quien diagnosticó un cuadro de atragantamiento. El bebé quedó en observación y, posteriormente, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 15ª, donde quedó a cargo del sumariante de turno.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una agente de la Policía de Acción Táctica asistió a un bebé que se atragantó.

¿Quién asistió al bebé? La subinspectora Vanesa Sánchez fue quien realizó las maniobras de Heimlich.

¿Cuándo sucedió el incidente? El hecho ocurrió el domingo por la tarde.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En la zona de Colectora Este y Gutiérrez, en Rosario.

¿Cómo fue atendido el bebé? Fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela y quedó en observación tras el diagnóstico de atragantamiento.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf