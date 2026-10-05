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El Gobierno convocó a la Iglesia por discapacidad, antes de la visita del Papa

Salud invitó a representantes del Episcopado para abordar las necesidades de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las acompañan.

05/10/2026 | 11:35Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El Gobierno convocó a la Iglesia para dialogar sobre discapacidad.

FOTO: El Gobierno convocó a la Iglesia para dialogar sobre discapacidad.

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El Ministerio de Salud de la Nación convocó a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a una reunión para abordar las necesidades de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones dedicadas a su cuidado, acompañamiento e inclusión.

El encuentro comenzó a las 11 en la sede de la cartera sanitaria, en las semanas previas a la visita del papa León XIV, prevista para noviembre. Según informó el Episcopado en un comunicado, la delegación fue recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y funcionarios del área.

Por la CEA participarán su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

La Mesa fue creada recientemente por el Episcopado y reúne a representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas. Su objetivo es fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten.

La Conferencia Episcopal agradeció la convocatoria del Gobierno nacional y valoró la posibilidad de dialogar para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector.

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Lectura rápida

¿Qué se convocó? Se convocó a una reunión para abordar las necesidades de las personas con discapacidad.

¿Quiénes participan? Participan representantes de la CEA y funcionarios del Ministerio de Salud.

¿Cuándo es la reunión? La reunión está prevista para las 11 en noviembre.

¿Dónde se realiza el encuentro? En la sede del Ministerio de Salud de la Nación.

¿Por qué se realiza? Para dialogar y avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector de discapacidad.

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