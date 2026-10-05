Asesinaron a un hombre a puñaladas en Río Cuarto: detuvieron a un sospechoso en libertad condicional

Un hombre de 44 años murió en el hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, adonde ingresó con heridas de arma blanca tras una pelea. Por el hecho, la Policía detuvo a un sospechoso de 32 años que se encontraba en libertad condicional.

La víctima fue identificada como Roberto Miguel Mancilla. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en Luis Reinaldi al 3600, desde donde vecinos lo trasladaron en un auto particular al centro de salud. El hombre falleció posteriormente en el hospital.

Tras el ataque, la Policía desplegó un operativo cerrojo por orden del fiscal de Tercer Turno, Luciano Rodríguez. Poco después, los efectivos detuvieron a Jonathan Alanís, de 32 años, en Moisés Álvarez al 1.700.

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El sospechoso tenía prendas ensangrentadas y durante el procedimiento le secuestraron un arma blanca. Quedó imputado como presunto autor del homicidio.

Alanís se encontraba en libertad condicional y tanto él como la víctima tenían antecedentes.

El hecho ocurrió en la casa de un tercero, quien presenció lo sucedido y aportó detalles a los investigadores. Ese testimonio permitió avanzar en la reconstrucción del episodio, por lo que el caso se considera prácticamente esclarecido.

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Informe de Víctor Rapetti.