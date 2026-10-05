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Asesinaron a un hombre a puñaladas en Río Cuarto: detuvieron a un sospechoso en libertad condicional

La víctima tenía 44 años y fue trasladada por los vecinos al hospital San Antonio de Padua. El acusado fue localizado con prendas ensangrentadas.

05/10/2026 | 11:41Redacción Cadena 3

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El crimen ocurrió en barrio Castelli 2 en Río Cuarto. (Foto: Policía)

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Un hombre de 44 años murió en el hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, adonde ingresó con heridas de arma blanca tras una pelea. Por el hecho, la Policía detuvo a un sospechoso de 32 años que se encontraba en libertad condicional.

La víctima fue identificada como Roberto Miguel Mancilla. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en Luis Reinaldi al 3600, desde donde vecinos lo trasladaron en un auto particular al centro de salud. El hombre falleció posteriormente en el hospital.

Tras el ataque, la Policía desplegó un operativo cerrojo por orden del fiscal de Tercer Turno, Luciano Rodríguez. Poco después, los efectivos detuvieron a Jonathan Alanís, de 32 años, en Moisés Álvarez al 1.700.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El sospechoso tenía prendas ensangrentadas y durante el procedimiento le secuestraron un arma blanca. Quedó imputado como presunto autor del homicidio.

Alanís se encontraba en libertad condicional y tanto él como la víctima tenían antecedentes.

El hecho ocurrió en la casa de un tercero, quien presenció lo sucedido y aportó detalles a los investigadores. Ese testimonio permitió avanzar en la reconstrucción del episodio, por lo que el caso se considera prácticamente esclarecido.

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/Fin Código Embebido/

Informe de Víctor Rapetti.

Lectura rápida

¿Quién murió y dónde? Un hombre de 44 años, Roberto Miguel Mancilla, murió en el hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.

¿Qué ocurrió? Mancilla ingresó con heridas de arma blanca tras una pelea y falleció en el hospital.

¿Quién fue detenido? La Policía detuvo a Jonathan Alanís, un sospechoso de 32 años en libertad condicional.

¿Qué se encontró en la detención? Alanís tenía prendas ensangrentadas y se le secuestró un arma blanca.

¿Cómo se avanzó en la investigación? Un testigo que presenció el hecho aportó detalles que permitieron avanzar en la reconstrucción del episodio.

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