Instituto, a un paso de ser el primer clasificado a los playoffs

FOTO: La Gloria, a un paso de clasificar

La gran campaña de Instituto en el Clausura, hace que esté muy cerca de ser el primer clasificado a los playoffs del certamen, al que le faltan cinco fechas y 15 puntos por jugar.

Por zona son ocho los que equipos que clasificarán a los octavos de final y Gloria lidera el grupo con 25 puntos, sacándole 12 de diferencia al noveno que es Unión con 13 unidades.

Detrás de los santafesinos vienen Riestra y San Lorenzo con 11.

Quiere decir que la próxima jornada, el albirrojo podría plasmar su clasificación anticipada.

Si Instituto no pierde frente a Boca; el “Tatengue” cae ante Defensa y Justicia, y se produce un empate entre San Lorenzo y Riestra, habrá conseguido el pase y ser el primer nombre puesto en el “mata mata”.

Esto es porque con una igualdad ante el Xeneize, le sacaría 13 a Unión y 14 al “Cuervo” y al “Malevo” con 12 por jugar posteriormente.

Si la Gloria le gana a Boca y los que vienen con 13 también se imponen, quedará virtualmente clasificado son 12 puntos de distancia con también 12 por jugar.

LO QUE LE QUEDA

Fecha 12: Boca (L)

Fecha 13: Defensa y Justicia (V)

Fecha 14: Riestra (L)

Fecha 15: Estudiantes de La Plata (V)

Fecha 16: Newell’s (L)