Instituto, a un paso de ser el primer clasificado a los playoffs
La Gloria podría certificar su pase a los "mata mata" si no pierde ante Boca y se dan algunos resultados más. El detalle.
05/10/2026 | 18:44Redacción Cadena 3
FOTO: La Gloria, a un paso de clasificar
La gran campaña de Instituto en el Clausura, hace que esté muy cerca de ser el primer clasificado a los playoffs del certamen, al que le faltan cinco fechas y 15 puntos por jugar.
Por zona son ocho los que equipos que clasificarán a los octavos de final y Gloria lidera el grupo con 25 puntos, sacándole 12 de diferencia al noveno que es Unión con 13 unidades.
Detrás de los santafesinos vienen Riestra y San Lorenzo con 11.
Quiere decir que la próxima jornada, el albirrojo podría plasmar su clasificación anticipada.
Si Instituto no pierde frente a Boca; el “Tatengue” cae ante Defensa y Justicia, y se produce un empate entre San Lorenzo y Riestra, habrá conseguido el pase y ser el primer nombre puesto en el “mata mata”.
Esto es porque con una igualdad ante el Xeneize, le sacaría 13 a Unión y 14 al “Cuervo” y al “Malevo” con 12 por jugar posteriormente.
Si la Gloria le gana a Boca y los que vienen con 13 también se imponen, quedará virtualmente clasificado son 12 puntos de distancia con también 12 por jugar.
LO QUE LE QUEDA
Fecha 12: Boca (L)
Fecha 13: Defensa y Justicia (V)
Fecha 14: Riestra (L)
Fecha 15: Estudiantes de La Plata (V)
Fecha 16: Newell’s (L)
Lectura rápida
¿Qué está logrando Instituto en el Clausura?
Instituto está cerca de ser el primer clasificado a los playoffs del certamen.
¿Quién lidera el grupo de clasificación?
La Gloria lidera el grupo con 25 puntos, seguido por Unión con 13.
¿Cuándo podría Instituto plasmar su clasificación anticipada?
En la próxima jornada, dependiendo de los resultados de otros equipos.
¿Cómo podría Instituto asegurar su clasificación?
Si no pierde ante Boca y se dan ciertos resultados en otros partidos.
¿Qué partidos le quedan a Instituto?
Le quedan cinco partidos, incluyendo encuentros contra Boca, Defensa y Justicia, y Newell’s.