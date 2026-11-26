El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto lanzó este jueves fuertes críticas contra el canciller Pablo Quirno por el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil y solicitó su interpelación en la Cámara de Diputados.

Durante el inicio de la sesión, el legislador de Encuentro Federal cuestionó las declaraciones del funcionario sobre las elecciones presidenciales brasileñas, en las que resultó reelecto Luiz Inácio Lula da Silva.

"No se puede dejar de analizar la crisis que tenemos con la República hermana de Brasil, que impacta de lleno en el Mercosur", expresó Pichetto, quien calificó a Quirno como un "personaje mediocre, limitado" y aseguró que es "el peor canciller de la historia argentina".

La polémica se originó tras las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores en el programa de Mirtha Legrand, donde puso en duda aspectos del proceso electoral brasileño.

Tras esos dichos, el gobierno de Lula comunicó que el embajador Julio Bitelli no regresará a sus funciones en Argentina y que el presidente Javier Milei no será invitado a la ceremonia de asunción del nuevo mandato del mandatario brasileño.

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?? DURO CRUCE ENTRE MENEM Y PICHETTO Fue por la intención de Pichetto de votar sobre tablas un pedido de interpelación al Canciller Quirno. Menem argumenta que no hay proyecto presentado para someter a votación. https://t.co/dSrrfx7uaJ — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) November 26, 2026

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"Asiste a programas donde tiene actitudes tilingas y habla tonterías de un proceso electoral que ha sido reconocido hasta por Estados Unidos y por Trump, que va a convocar a Lula a una bilateral que nuestro Presidente nunca tuvo", sostuvo Pichetto.

En esa línea, el diputado advirtió: "Clavamos el último clavo en el ataúd en el proceso de integración económica con Brasil".

Pichetto solicitó que Quirno concurra al Congreso para brindar explicaciones. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le indicó inicialmente que el pedido no podía someterse a votación porque no había un proyecto formalmente presentado.

"Estoy pidiendo una interpelación, que la Cámara vote si interpela a este canciller mediocre, el peor de la Argentina, que profundizó la ruptura con Brasil", insistió el legislador.

Finalmente, el pedido fue sometido a votación y, si bien obtuvo el respaldo de la mayoría, no alcanzó los tres cuartos de los votos necesarios para su aprobación.

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