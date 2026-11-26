Copa Davis 2016, la joya de la corona del tenis argentino
Este viernes se cumplen 10 años de la histórica final contra Croacia que le permitió al seleccionado conquistar el torneo por primera vez. Los testimonios de los protagonistas, con relatos de Jorge Parodi, enviado de Cadena 3 a Zagreb.
26/11/2026 | 12:15Redacción Cadena 3
FOTO: Con Del Potro como abanderado, Argentina ganó la Davis el 27 de noviembre de 2026.
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La Previa
Argentina ganó su primera Copa Davis el 27 de noviembre de 2016 al vencer 3-2 a Croacia como visitante en el Arena Zagreb.
Este viernes se cumple una década del histórico logro albiceleste.
Resultados de la final (Croacia 2 - 3 Argentina)
1. Marin Cilic venció a Federico Delbonis (6-3, 7-5, 3-6, 1-6, 6-2).
2. Juan Martín del Potro venció a Ivo Karlovic (6-4, 6-7, 6-3, 7-5).
3. Marin Cilic / Ivan Dodig vencieron a Juan Martín del Potro / Leonardo Mayer (7-6, 7-6, 6-3).
4. Juan Martín del Potro venció a Marin Cilic (6-7, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3).
5. Federico Delbonis venció a Ivo Karlovic (6-3, 6-4, 6-2) para sellar el título.