FOTO: Con Del Potro como abanderado, Argentina ganó la Davis el 27 de noviembre de 2026.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Por Jorge Parodi

Argentina ganó su primera Copa Davis el 27 de noviembre de 2016 al vencer 3-2 a Croacia como visitante en el Arena Zagreb.

Este viernes se cumple una década del histórico logro albiceleste.

Resultados de la final (Croacia 2 - 3 Argentina)

1. Marin Cilic venció a Federico Delbonis (6-3, 7-5, 3-6, 1-6, 6-2).

2. Juan Martín del Potro venció a Ivo Karlovic (6-4, 6-7, 6-3, 7-5).

3. Marin Cilic / Ivan Dodig vencieron a Juan Martín del Potro / Leonardo Mayer (7-6, 7-6, 6-3).

4. Juan Martín del Potro venció a Marin Cilic (6-7, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3).

5. Federico Delbonis venció a Ivo Karlovic (6-3, 6-4, 6-2) para sellar el título.