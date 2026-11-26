Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El ex futbolista Carlos Tevez ha hecho oficial la participación del excapitán de la Selección argentina Lionel Messi en su partido de despedida, que se llevará a cabo el 20 de diciembre en La Bombonera.

El "Apache" había adelantado esta noticia semanas atrás durante una conversación con su ex compañero en Manchester United, Rio Ferdinand, quien también estará presente en el evento. Sin embargo, hoy la confirmación llegó a través de la cuenta oficial del partido homenaje.

Messi y Tevez compartieron muchos momentos en la Selección argentina, participando en varias ediciones de la Copa América, específicamente en 2007, 2011 y 2015, así como en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

El comunicado que se emitió resalta la trayectoria de Messi, quien ha llevado a la Selección a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Se menciona que su carrera es excepcional, con ocho Balones de Oro y una destacada trayectoria en clubes como Barcelona, PSG y su actual paso por Inter Miami.

El mensaje destaca que Tevez y Messi fueron compañeros en la Selección en momentos clave, como el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011, y que su encuentro en este partido de despedida representa una ocasión histórica. Se expresa: "¡Leo Messi, La Bombonera te espera!".

De este modo, Messi regresará a jugar en La Bombonera, un estadio donde ha disputado varios partidos con la Selección argentina y donde también estuvo presente en la despedida de Juan Román Riquelme en 2024.