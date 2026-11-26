Platense expresó su disconformidad con la elección de Santiago del Estero como sede de la final de la Copa Argentina ante Boca. A través de un comunicado, el club aseguró que había acordado disputar el encuentro en el estadio de Rosario Central, pero que la empresa organizadora le informó un cambio de escenario.

La final se jugará finalmente el miércoles 2 de diciembre, a las 20, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Según explicó la institución, Torneos, empresa encargada de la organización del certamen, notificó el cambio de sede debido a la negativa del Gobierno de Santa Fe a prestar el servicio de seguridad necesario para el partido.

Ante esa situación, Platense mantuvo una reunión con los responsables de la organización y solicitó que el encuentro se trasladara a la Ciudad de Buenos Aires o sus alrededores. El objetivo, según indicó, era facilitar la logística y el traslado de sus socios e hinchas, así como el de los simpatizantes de Boca.

Sin embargo, el pedido fue rechazado por la empresa organizadora debido a los acuerdos comerciales que ya había asumido.

Con la sede confirmada, el "Calamar" informó que trabaja en distintas alternativas para que la mayor cantidad posible de hinchas pueda acompañar al equipo en la definición. Las novedades serán comunicadas a través de sus canales oficiales.

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La final de la #CopaArgentina?? se jugará el miércoles 2 de diciembre a las 20 hs en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Club había acordado disputar el partido en el estadio de Rosario Central. Sin embargo, la empresa Torneos, que es quien organiza la Copa, notificó ayer el cambio de sede, motivado por la negativa del Gobierno de Santa Fe a prestar el servicio de seguridad. Ante esta situación, #Platense se reunió en el día de hoy con los responsables de Torneos y solicitó que la final se disputara en la Ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores, teniendo en cuenta que la logística para ambos clubes a Santiago del Estero es compleja, en un intento de facilitar el traslado y asistencia de nuestros socios e hinchas. Dicho pedido fue rechazado, debido a acuerdos comerciales asumidos por la empresa encargada de la organización. Con la sede confirmada, el Club ya trabaja en distintas alternativas para que la mayor cantidad posible de Calamares pueda acompañar al equipo. Las novedades se informarán por los canales oficiales. — Club Atlético Platense (@caplatense) November 26, 2026

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El comunicado completo de Platense

La final de la Copa Argentina se jugará el miércoles 2 de diciembre a las 20 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El Club había acordado disputar el partido en el estadio de Rosario Central. Sin embargo, la empresa Torneos, que es quien organiza la Copa, notificó ayer el cambio de sede, motivado por la negativa del Gobierno de Santa Fe a prestar el servicio de seguridad.

Ante esta situación, Platense se reunió en el día de hoy con los responsables de Torneos y solicitó que la final se disputara en la Ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores, teniendo en cuenta que la logística para ambos clubes a Santiago del Estero es compleja, en un intento de facilitar el traslado y asistencia de nuestros socios e hinchas. Dicho pedido fue rechazado, debido a acuerdos comerciales asumidos por la empresa encargada de la organización.

Con la sede confirmada, el Club ya trabaja en distintas alternativas para que la mayor cantidad posible de Calamares pueda acompañar al equipo. Las novedades se informarán por los canales oficiales.