Desde 2024, Julián Álvarez se destaca en el fútbol europeo como el máximo goleador de tiros libres. El delantero argentino acumula un total de seis goles de tiro libre desde su llegada al club. Este récord lo posicionó por encima de otros futbolistas en las cinco grandes ligas de Europa.

Álvarez volvió a ser decisivo en el estadio Metropolitano, donde anotó un gol de tiro libre que resultó clave para el triunfo del Colchonero en la Champions League.

El equipo dirigido por Diego Simeone necesitaba con urgencia una victoria después de haber sufrido una derrota ante el Bayern Múnich. El gol de Julián Álvarez no solo representó el tercero de la temporada, sino que también fue un alivio para el equipo, que busca afianzarse en los puestos de playoffs del certamen.

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Desde el año 2024, ningún futbolista en las principales ligas europeas, incluyendo la Champions y la liga local, logró más goles de tiro libre que Julián Álvarez. A lo largo de su trayectoria, marcó goles de tiro libre contra equipos como Sparta Praga, Real Betis, Espanyol, Real Madrid, Barcelona y el club noruego Viking.

El segundo en la lista de goleadores de tiros libres es Dominik Szoboszlai, mediocampista del Liverpool, con cuatro goles. Alejandro Grimaldo también alcanzó la misma cantidad, mientras que Arda Güler, del Real Madrid, completó el podio con tres goles.

La efectividad de Julián Álvarez lo posicionó como un especialista en tiros libres, consolidándose como una de las figuras más relevantes del Atlético de Madrid. Tras el partido, Diego Simeone defendió al delantero en conferencia de prensa, destacando su importancia en el equipo. "Estoy feliz con él, es un jugador increíble, buenísimo, lo quiero como persona, lo voy a sostener como futbolista, lo entiendo como jugador. En partidos anteriores no hizo goles, pero todas las jugadas de ataque pasan por él y para llegar a donde queremos necesitamos al mejor Julián Álvarez", expresó el entrenador argentino.