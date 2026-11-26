FOTO: Pedro Sánchez está en problemas pero llama a una "remontada".

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- Hoy, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) participarán en un debate televisado a tres días de las elecciones generales.

El evento, organizado por la Academia de Televisión española y moderado por la periodista María Casado, comenzará a las 22 horas en España (18 horas en Buenos Aires). Los interesados podrán seguirlo a través de TVE, Canal 24 horas, RTVE Play, Antena 3, Telecinco, laSexta, Cuatro y en canales autonómicos, según informó Euronews.

Cinco bloques, de pie y con árbitros de baloncesto

El debate se estructurará en cinco bloques de 20 minutos cada uno, que abarcarán temas como vivienda, economía y fiscalidad, políticas sociales y servicios públicos, corrupción y regeneración democrática, así como migración y política exterior.

Cada candidato contará con cinco minutos por bloque y se presentarán de pie, detrás de un atril. Un total de cuatro árbitros de la Federación Madrileña de Baloncesto se encargarán de controlar el tiempo.

El debate comenzará con una ronda de un minuto y medio por candidato, iniciando con Colau, seguido por Sánchez, Feijóo y Abascal. El orden fue definido mediante un sorteo, el mismo método se utilizó para determinar el cierre: Sánchez abrirá el minuto de oro, seguido por Abascal, Colau y cerrará Feijóo, quien tendrá la última palabra antes de la jornada de reflexión.

Este debate representa el primer encuentro electoral televisado sin ausencias entre las principales fuerzas nacionales desde las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.

En aquella ocasión, debatieron Sánchez, Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Podemos) y Abascal, mientras que Feijóo no participó en el debate previo a las elecciones del 23 de julio de 2023.

Panorama de encuestas

La ley electoral prohíbe la publicación de encuestas desde el martes 24 hasta el día de las elecciones, programadas para el domingo 29. La mayoría de los sondeos indican que el Partido Popular se encuentra en primer lugar, con la posibilidad de una alianza con Vox que podría superar los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta, de un total de 350.

El último seguimiento de Sigma Dos para el diario El Mundo, que incluye 5.252 entrevistas entre el 16 y el 23 de noviembre, otorga al PP un 31,9% de los votos y entre 124 y 130 escaños. El PSOE alcanzaría un 28,6% (114-120 escaños), mientras que Vox se posiciona en 17,8% (58-63 escaños). La suma de PP y Vox podría alcanzar hasta 193 diputados.

El Confidencial proyecta una cifra de 195, con el PP en 31,7% y 131 escaños, el PSOE en 27,4% y 110, y Vox en 18,3% y 64, reportó Euronews.

Las medias de Pulso Electoral del 23 de noviembre confirman la tendencia, otorgando al PP un 31,35% y 129 escaños, al PSOE un 28,13% y 113, y a Vox un 18,58% y 66.

El ElectoPromedio de Electomanía estima en 189 el bloque de PP y Vox, su cifra más baja hasta el momento, y coloca al PSOE a 2,6 puntos del PP.

Sin embargo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Ministerio de la Presidencia, realizó 45.074 entrevistas en octubre y publicó el 12 de noviembre, situando al PSOE en primer lugar con un 33,3% y entre 134 y 143 escaños, en comparación con el 25,5% y los 98 a 106 del PP.

Con estos datos, PP y Vox se quedarían en 171 escaños, cinco por debajo de la mayoría absoluta. La campaña finaliza mañana, viernes 27, seguido de la jornada de reflexión el sábado 28, y las elecciones se llevarán a cabo el domingo 29.