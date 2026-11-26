La despedida de Carlos Tévez tendrá una presencia de lujo: Lionel Messi estará en La Bombonera el próximo 20 de diciembre para acompañar al exdelantero en su partido homenaje, denominado “Adiós Apache”.

El propio Tévez confirmó este jueves que el histórico capitán de la selección argentina será parte del evento, que reunirá a grandes figuras del fútbol mundial y que promete convertirse en una fiesta para los hinchas de Boca.

La presencia de Messi le dará un atractivo especial a la jornada. El campeón del mundo volverá a pisar el césped de La Bombonera para acompañar a uno de los futbolistas con los que compartió varios años en la selección argentina.

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La historia de Messi y Tevez en la Selección

Messi y Tevez compartieron 47 partidos con la camiseta albiceleste y formaron parte de los planteles argentinos que disputaron los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Además, se enfrentaron en cuatro oportunidades a nivel de clubes. Dos de esos cruces fueron finales de la Champions League: Barcelona venció al Manchester United en 2009 y al Juventus en 2015, cuando Tévez integraba el equipo italiano.

Todos los invitados confirmados a la despedida de Tevez

Hasta el momento, estos son los nombres rutilantes anunciados para participar de “Adiós Apache”:

Lionel Messi

Sergio Agüero

Martín Palermo

Gianluigi Buffon

Leandro Paredes

Rio Ferdinand

El encuentro se realizará el 20 de diciembre en La Bombonera, en una jornada que reunirá a compañeros, rivales y figuras que marcaron la carrera del exdelantero y actual director técnico.