Confirmado: Messi estará en la despedida de Carlos Tévez en La Bombonera
"El Apache" confirmó este jueves que el astro rosarino será el invitado estelar de un partido que tendrá a enormes figuras del fútbol mundial. Será el 20 de diciembre en cancha de Boca.
26/11/2026 | 13:11Redacción Cadena 3
FOTO: Messi y Tévez compartieron varios años en la selección (Foto: archivo)
La despedida de Carlos Tévez tendrá una presencia de lujo: Lionel Messi estará en La Bombonera el próximo 20 de diciembre para acompañar al exdelantero en su partido homenaje, denominado “Adiós Apache”.
El propio Tévez confirmó este jueves que el histórico capitán de la selección argentina será parte del evento, que reunirá a grandes figuras del fútbol mundial y que promete convertirse en una fiesta para los hinchas de Boca.
La presencia de Messi le dará un atractivo especial a la jornada. El campeón del mundo volverá a pisar el césped de La Bombonera para acompañar a uno de los futbolistas con los que compartió varios años en la selección argentina.
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La historia de Messi y Tevez en la Selección
Messi y Tevez compartieron 47 partidos con la camiseta albiceleste y formaron parte de los planteles argentinos que disputaron los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
Además, se enfrentaron en cuatro oportunidades a nivel de clubes. Dos de esos cruces fueron finales de la Champions League: Barcelona venció al Manchester United en 2009 y al Juventus en 2015, cuando Tévez integraba el equipo italiano.
Todos los invitados confirmados a la despedida de Tevez
Hasta el momento, estos son los nombres rutilantes anunciados para participar de “Adiós Apache”:
Lionel Messi
Sergio Agüero
Martín Palermo
Gianluigi Buffon
Leandro Paredes
Rio Ferdinand
El encuentro se realizará el 20 de diciembre en La Bombonera, en una jornada que reunirá a compañeros, rivales y figuras que marcaron la carrera del exdelantero y actual director técnico.
Lectura rápida
¿Quién estará presente en la despedida de Carlos Tevez? Lionel Messi estará presente en la despedida de Carlos Tevez.
¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El evento se realizará el 20 de diciembre.
¿Dónde se realizará la despedida? La despedida se llevará a cabo en La Bombonera.
¿Qué nombre tiene el partido homenaje? El partido homenaje se denomina “Adiós Apache”.
¿Qué otros jugadores han sido confirmados como invitados? Han sido confirmados Sergio Agüero, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes y Rio Ferdinand.