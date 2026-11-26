La psicóloga especializada en ludopatía y tecnoadicciones y directora de Lazos en Juego, Débora Blanca, advirtió sobre el crecimiento de las apuestas online entre adolescentes, el endeudamiento de menores y la influencia de las redes sociales, mientras el Senado debate el proyecto de ley para prevenir la ludopatía y combatir el juego ilegal.

En diálogo con Cadena 3, la especialista, que trabaja desde hace 23 años en el tratamiento de esta adicción, manifestó su expectativa por la aprobación de la iniciativa y destacó el pronunciamiento de la Iglesia católica y las referencias del papa León XIV a la problemática durante su visita a Argentina.

"Las personas que se quieren recuperar de la ludopatía, las familias endeudadas, los docentes, los profesores, los psicólogos, todos quienes estamos viendo lo que está pasando en nuestro país en los últimos años, estábamos pidiendo por esta ley que estuvo guardada en un cajón durante dos años", expresó.

Blanca señaló que hay chicos, especialmente varones, que comienzan a apostar a los 12 y 13 años, tanto por la presión de sus pares como por las promesas de obtener dinero fácilmente. En ese sentido, apuntó contra los contenidos difundidos por influencers que exhiben estilos de vida asociados con la riqueza. "Los chicos quieren ser millonarios y quieren ser millonarios en poco tiempo. Es lo que consumen en redes sociales", explicó.

Respecto del endeudamiento, indicó que los menores comienzan utilizando en casinos ilegales el dinero que sus padres les transfieren para almorzar, viajar en colectivo o realizar actividades deportivas. Cuando acumulan pérdidas, recurren a préstamos de amigos, familiares y, en algunos casos, prestamistas que los contactan a través de las redes sociales.

"Después los empiezan a apretar porque los chicos no pueden devolver la plata, porque están apostando y están perdiendo. Entonces son los padres los que tienen que empezar a sacar préstamos si no tienen esa plata para poder pagar. El chico está preocupado, triste y avergonzado", describió.

La especialista también manifestó su preocupación por el riesgo de suicidio asociado a la ludopatía y consideró que parte de las problemáticas que atraviesan los adolescentes están vinculadas con las secuelas del aislamiento durante la pandemia de coronavirus. Cuestionó, además, la percepción de seguridad que algunas familias tienen respecto del uso de dispositivos electrónicos. "Es mentira que hay más peligro en la plaza que en las pantallas. El mundo digital está lleno de peligros", sostuvo.

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Entre las señales de alerta que deben tener en cuenta los padres, enumeró la falta de dinero, la desaparición de objetos del hogar, la tristeza, la preocupación, la impulsividad, la irritabilidad, la apatía, la caída del rendimiento académico y el aislamiento social. También recomendó supervisar el uso de las billeteras virtuales, compartir más tiempo con los hijos y reducir el uso del celular por parte de los propios adultos.

Blanca precisó que recibe pacientes de 18, 19 y 20 años que comenzaron a apostar a los 15 o 16, y que generalmente llegan a tratamiento por iniciativa de sus familias, cuando las consecuencias de la adicción ya son evidentes. Advirtió que, incluso después de abandonar las apuestas, existe el riesgo de sufrir recaídas ante situaciones de angustia.

La psicóloga también cuestionó la comparación permanente que los jóvenes establecen con lo que observan en las redes sociales y el denominado FOMO, entendido como el miedo a perderse algo. Recordó el caso de un paciente de 22 años que trabaja, vive solo y comenzó un tratamiento por ludopatía, pero que experimentaba una constante sensación de insuficiencia pese a sus esfuerzos.

En relación con la publicidad de apuestas, respaldó las restricciones contempladas en el proyecto legislativo y cuestionó la participación de figuras populares como Emiliano "Dibu" Martínez en estas campañas. También criticó la utilización de una representación digital de Diego Armando Maradona en una publicidad durante el Mundial y la incorporación de las apuestas al espectáculo deportivo.

"Las apuestas deportivas me parecen un espanto. Que las personas ya no puedan disfrutar de un partido de fútbol y tengan que monetizarlo. Se monetizan las pasiones", cuestionó.

Por último, Blanca reconoció que no habría legalizado el juego online debido a las consecuencias que había observado previamente en España y defendió la necesidad de establecer mayores restricciones para dificultar el acceso de los menores a las apuestas. "No los estamos escuchando. El mundo estaría mejor si escucháramos a los chicos, lo que les pasa, lo que nos piden y en qué estamos fallando", expresó.

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Entrevista de Rodolfo Barili.