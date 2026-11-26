Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El presidente del club Independiente, Néstor Grindetti, expresó su repudio a las amenazas dirigidas contra el extenista Gastón Gaudio, quien se presenta en las próximas elecciones como uno de los candidatos a presidente del club de Avellaneda: "Hay límites que no se deben cruzar".

Grindetti hizo público su disgusto por la bandera que apareció en Avellaneda, en la cual se leía: "Gaudio. Vamos a matar a vos y a tus hijos", y escribió en su cuenta de "X" (Ex Twitter): "Quiero expresar mi más enérgico repudio a las amenazas recibidas contra Gastón Gaudio y su familia".

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Agencia NA