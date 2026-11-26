Néstor Grindetti condena las amenazas a Gastón Gaudio: "Hay límites que no se deben cruzar"
Una bandera en Avellaneda advertía: "Gaudio. Vamos a matar a vos y a tus hijos", lo que provocó el rechazo del presidente de Independiente.
FOTO: Néstor Grindetti, presidente de Independiente.
Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El presidente del club Independiente, Néstor Grindetti, expresó su repudio a las amenazas dirigidas contra el extenista Gastón Gaudio, quien se presenta en las próximas elecciones como uno de los candidatos a presidente del club de Avellaneda: "Hay límites que no se deben cruzar".
Grindetti hizo público su disgusto por la bandera que apareció en Avellaneda, en la cual se leía: "Gaudio. Vamos a matar a vos y a tus hijos", y escribió en su cuenta de "X" (Ex Twitter): "Quiero expresar mi más enérgico repudio a las amenazas recibidas contra Gastón Gaudio y su familia".
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Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién repudió las amenazas?
El presidente del club Independiente, Néstor Grindetti, fue quien expresó su repudio.
¿A quién iban dirigidas las amenazas?
Las amenazas estaban dirigidas al extenista Gastón Gaudio.
¿Qué decía la bandera amenazante?
La bandera decía: "Gaudio. Vamos a matar a vos y a tus hijos".
¿Qué opinó Grindetti sobre las amenazas?
Grindetti afirmó: "Hay límites que no se deben cruzar".
¿Dónde apareció la bandera?
La bandera apareció en el barrio de Avellaneda.
[Fuente: Noticias Argentinas]