La preocupación por el avance de las apuestas online entre adolescentes crece, especialmente en las escuelas, pero ese fenómeno todavía no se refleja en la cantidad de consultas por ludopatía. Así lo explicó el psiquiatra y concejal rosarino Lucas Raspall, quien advirtió que existe una importante distancia entre lo que manifiestan los jóvenes en los espacios de prevención y los casos que finalmente llegan a los servicios de atención en la ciudad de Rosario.

Raspall explicó que el vínculo con las apuestas tiene un recorrido progresivo, que puede comenzar con una experiencia ocasional y avanzar hacia situaciones de mayor gravedad. “La ludopatía es el final de un camino, no es el principio”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que, aunque son pocos quienes desarrollan un cuadro técnicamente definido como una adicción al juego, “los problemas aparecen mucho antes de que haya ludopatía”.

El especialista señaló que las consultas por esta problemática son escasas y que, por ese motivo, no constituyen un indicador directo de la magnitud del fenómeno. “La gente no consulta por temas de ludopatía, solamente en casos que llegan a bordes muy, muy extremos”, explicó. Además, contrastó esa realidad con lo que observan los equipos que trabajan en las escuelas, donde las apuestas online aparecen cada vez con mayor frecuencia entre las preocupaciones de los adolescentes.

Los datos oficiales reflejan esa diferencia: en 2024, el 3% de las consultas recibidas estuvo relacionado con la ludopatía, mientras que en 2025 y 2026 la proporción descendió y actualmente ronda el 2%. Sin embargo, en los talleres de prevención realizados en establecimientos educativos (datos de la Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos), alrededor del 30% de los estudiantes identifica las apuestas online como una preocupación dentro del universo de los consumos digitales.

Raspall también advirtió que el problema adquiere características particulares en los sectores más vulnerables, donde las consecuencias económicas pueden extenderse al entorno familiar y comunitario. “En espacios barriales, sobre todo en escuelas emplazadas en sitios más vulnerables, la preocupación tiene que ver con cómo se cubren después las deudas”, señaló.

Recomendó detectar e intervenir antes de que el problema alcance situaciones extremas y cerró: “El 15% de los llamados al SIES en salud mental es por consumos problemáticos, la tercera causa de las que están registradas en el sistema”.

Datos nacionales

A nivel nacional, los relevamientos de UNICEF Argentina, entre ellos el estudio Kids Online Argentina y las consultas de U-Report y Bienestar Digital, también advierten sobre el alcance de las apuestas online entre adolescentes. Según los datos del 2025, el 24% de los jóvenes de entre 12 y 17 años apostó dinero por internet alguna vez, pese a que el juego está prohibido para menores de 18 años. Además, más del 60% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce a alguien que participó de estas prácticas y el 47% identifica plataformas o aplicaciones de apuestas.

La exposición también aparece reflejada en la frecuencia de acceso. En los sondeos de U-Report y Bienestar Digital, ocho de cada diez adolescentes manifestaron haber ingresado a sitios de apuestas o conocer a alguien que lo hizo durante el último año. Entre quienes apostaron, el 37% reconoció que ingresa a esas plataformas muy seguido o todos los días. La edad de inicio suele ubicarse alrededor de los 13 años, con mayor participación de varones y predominio de las apuestas deportivas, especialmente las vinculadas al fútbol.

Otro aspecto que preocupa es el acceso a sitios ilegales: cerca del 80% de los ingresos de menores se concentra en plataformas que funcionan sin regulación. Entre las vías que facilitan la participación aparecen las billeteras virtuales, los intermediarios que operan como "cajeros" a través de aplicaciones de mensajería, los bonos de bienvenida, los prestamistas y la publicidad difundida por influencers.

Los sondeos también muestran que más de la mitad de quienes apostaron lo hicieron con la intención de ganar dinero. A su vez, el 71% considera que las apuestas pueden generar adicción, mientras que la mitad conoce a pares que atravesaron consecuencias negativas, como perder dinero, mentir o robar. Frente a este escenario, el 94% manifestó estar a favor de regular las plataformas de apuestas online.

Informe de Agustín Dadamio.