Rusia se encuentra preparando un nuevo y contundente ataque contra la infraestructura energética, logística y servicios esenciales de Ucrania, así lo afirmó el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Esta advertencia surge en un contexto donde el enviado de Estados Unidos, Jared Kushner, declaró que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha "mostrado moderación" al decidir no emplear armas nucleares en el conflicto.

Kushner, quien actúa como mediador en las conversaciones entre Rusia y Ucrania junto con el enviado Steve Witkoff, indicó que tras mantener extensas conversaciones con Putin, considera que el líder ruso busca la paz, casi cinco años después de la invasión de Moscú a Ucrania. "Putin ha aceptado no usar armas nucleares, lo cual es un aspecto crucial, y nos ha tranquilizado al asegurar que esa no es su intención", expresó Kushner en el pódcast MD Meets, de Axel Springer Creators.

El yerno del expresidente estadounidense Donald Trump añadió que, aunque lo que Putin plantea es paz, siempre está relacionado con los términos que establece, ya que las negociaciones sobre el futuro del territorio ucraniano han estado estancadas.

Zelenskyy y otros líderes europeos han criticado a Putin por lo que consideran su negativa a ceder y su firme determinación de continuar una invasión que ha ocasionado la muerte de cientos de miles de soldados y miles de civiles en Ucrania. Según Kushner, Putin busca establecer una nueva relación con Washington, mientras que Rusia intenta mantener a la OTAN lejos de sus fronteras.

En redes sociales, Trump expresó su deseo de ver a Putin "retirar toda agresión militar contra territorios en toda Europa", con la esperanza de que se logre un acuerdo entre Rusia y Ucrania pronto.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Estados Unidos aborda las conversaciones sobre Ucrania con la comprensión de que es necesario eliminar lo que Rusia denomina las "causas profundas" del conflicto, incluyendo la creación de amenazas a la seguridad rusa en sus fronteras. Lavrov mencionó que Washington está "abierto al diálogo" y desea establecer contactos diplomáticos.

La inteligencia ucraniana ha indicado que Moscú está "completando los preparativos para un nuevo ataque masivo", según lo compartido por Zelenskyy en sus redes sociales. Los ataques rusos con misiles y drones han impactado la red eléctrica de Ucrania, causando la muerte de civiles y asfixiando la economía desde el inicio de la invasión.

"Los rusos siguen atacando subestaciones, líneas eléctricas aéreas y toda la red eléctrica", añadió Zelenskyy, en una ofensiva que, según Kiev, busca privar a los civiles de electricidad, calefacción y agua potable a medida que se aproxima el invierno.

Ucrania está presionando a sus aliados para que proporcionen más suministros de defensa antiaérea, especialmente interceptores para los sistemas Patriot de fabricación estadounidense, que son capaces de detener los misiles balísticos de Rusia, aunque han escaseado desde el conflicto con Irán.

Varios equipos están trabajando para restaurar la electricidad en seis regiones ucranianas tras un ataque con misiles balísticos y 113 drones que Rusia lanzó durante la noche, según indicó el mandatario ucraniano.

La fuerza aérea ucraniana reportó impactos en 20 lugares. Los ataques alcanzaron un edificio de apartamentos y causaron daños a un hospital, una instalación deportiva, negocios y una gasolinera, según informaron las autoridades.

Ucrania ha utilizado sus armas de largo alcance, producidas localmente, para contraatacar objetivos en Rusia. Además, se han utilizado drones marítimos en un ataque reciente contra un buque naval ruso en un puerto de Libia.

Este ataque indica que el conflicto se está expandiendo más allá de las fronteras ucranianas, lo que ha generado preocupación entre algunos líderes europeos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró el jueves su apoyo a la lucha de Ucrania contra Rusia, pero advirtió que la guerra "no debe ni puede expandirse al Mediterráneo".

"Debemos ser muy claros al respecto, como lo hemos sido en los últimos días, tanto con nuestros amigos ucranianos como con nuestros socios", expresó Meloni durante una cumbre de la Unión Europea en Bruselas.

Trump también se pronunció en redes sociales sobre la guerra, sugiriendo que ambas fuerzas, ucranianas y rusas, deberían evitar "cualquier acción que, intencional o inintencionalmente, amplíe la guerra".

Las fuerzas ucranianas atacaron un aeródromo militar ruso y una instalación de bombeo de petróleo en dos ataques nocturnos, según informó el Estado Mayor General de Ucrania el jueves. Un ataque con drones ucranianos contra un estacionamiento en la región de Zaporiyia, ocupada por Rusia, dejó cinco muertos y tres heridos, según autoridades instaladas por Moscú.

En la región rusa de Krasnodar, un ataque con drones hirió a cuatro personas y causó daños a cuatro edificios de apartamentos, informaron autoridades locales. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas interceptaron 343 drones ucranianos durante la noche en 15 regiones rusas, en la región de Crimera, anexada ilegalmente, así como en los mares de Azov y Negro.