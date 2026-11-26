Facundo Arana habría iniciado un romance con la diseñadora de alta costura Marian Saud tras su separación de María Susini, luego de 19 años de relación. La versión, difundida en el programa LAM por el panelista Pepe Ochoa, también señala que la situación habría generado un distanciamiento entre el actor y su entorno familiar en medio de conversaciones sobre una posible recomposición con su expareja.

Marian Saud es una diseñadora y empresaria argentina enfocada en la alta costura y la confección de piezas a medida. Al frente de su marca homónima, desarrolla diseños exclusivos orientados a novias, fiestas y eventos especiales, además de contar con una propuesta prêt-à-porter.

Los rasgos principales de su trayectoria y estilo incluyen:

Trabajo artesanal: creaciones a medida con bordados a mano, cristales, pedrería y distintas combinaciones de texturas.

Identidad y expansión: raíces sirias y libanesas y un vínculo cercano con Brasil, con presencia de su firma tanto en Buenos Aires como en San Pablo.

Antecedentes en el sector: antes de consolidar su etiqueta personal, impulsó la marca Naima junto a una socia, tras dar sus primeros pasos en un local de Recoleta donde inicialmente vendía otras firmas y luego comenzó a diseñar sus propias prendas.

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Las pistas en redes y el malestar en el entorno

Según lo expuesto en LAM, el vínculo tomó notoriedad a partir de publicaciones de Saud en redes sociales donde se la veía junto al perro del actor y con un casco que pertenecería a Arana.

En el debate televisivo, mientras Karina Iavícoli señaló que el intérprete está en condiciones de rehacer su vida sentimental, Ochoa sostuvo que el conflicto se originaría en las señales y mensajes que Arana habría dado hacia María Susini mientras comenzaba a salir con otra persona. "Facundo y su familia no tienen contacto. ¿Por qué? Porque Facundo, por un lado, quería recomponer las cosas con María Susini, pero a la vez la familia se enteró de que estaba saliendo con alguien", afirmó el panelista.

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El antecedente de sus declaraciones sobre María Susini

La versión adquiere mayor repercusión a la luz de las declaraciones que el propio Arana había realizado en agosto durante su paso por PH, Podemos Hablar. En aquella oportunidad, el actor —padre de los hijos que tuvo con Susini— había manifestado su intención de pelear por la relación.

"No todo el mundo tiene la gracia de encontrar al amor de su vida, en su vida. Entonces, cuando lo encontrás, la peleás. Hay que pelear hasta lo último, me parece que es así".

Por el momento, ni Facundo Arana ni Marian Saud han emitido confirmaciones públicas sobre el alcance del vínculo ni sobre las versiones de tensiones familiares.